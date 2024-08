Těžba písku i trubka do Orlice. Stříbrný rybník dál zvažuje, jak zlepšit vodu

Letos neobvykle už v první polovině června hygienici uvedli, že ve Stříbrném rybníce je kvalita vody horší. Tehdy šlo jen o zakalenou vodu, ale později se objevily obávané sinice. Opět si tedy pospíšily. Vloni tu už 10. srpna ukončily koupací sezonu a vytrvale kazí renomé velmi populárního hradeckého kempu.

Kemp je i toto léto plný výletníků, sinice nesinice. Stříbrný rybník si oblíbily také červnové a zářijové školní výlety. „Byli jsme tu asi před sedmi lety, pak až vloni a vypadá to, že budeme jezdit každoročně, protože kemp udělal strašně velký pokrok. Ani jsem nechtěl věřit, že jsme na stejném místě. Jen ta voda je fakt horší,“ řekl Jan Mělnický, který do Hradce s rodinou přijel z Litvínova.

Poslední test hygieny vody z 5. srpna potvrdil, že jakost vody v rybníce je zhoršená.

O odbahnění Stříbrňáku se s přestávkami mluví už 20 let. Když jej pod správu převzala společnost Městské lesy Hradec Králové, radnice začala vnímat čistotu vody jako zatím nedosažitelnou věc. Změnit by to však mohl jeden ze dvou odvážných plánů.

Ten levnější spočívá v propojení rybníka asi 250metrovým potrubím s tokem řeky Orlice, tím by se zajistila pravidelná obměna vody. Finančně náročnější, avšak pravděpodobně spolehlivější by byla obnova těžby písku a podstatné prohloubení rybníka spojené s vytěžením nánosů bahna.

Správce přitom letos v březnu vsadil na dlouhodobější a přitom levnou metodu do rybníka vysadit 500 candátů, kteří díky přirozenému potravnímu řetězci vytvářejí pro sinice nepřátelské prostředí. První výsledky by se měly projevit za rok. Městské lesy však nechtějí jen odevzdaně čekat, jestli metoda s dravými candáty bude fungovat.

Trubka do Orlice

Časově i finančně méně náročný plán je občerstvit stojatou vodu Stříbrňáku s okysličenou z řeky Orlice. Výpusť rybníka, umístěná ve Lhotecké ulici vedle parkoviště, je však spojena pouze se slepým ramenem. Kdyby však trubky pokračovaly ještě asi 200 metrů, za osadou Dubina by se mohly napojit na Orlici.

3. srpna 2024

„Už vzniká i studie proveditelnosti, jestli je reálné vést novou výpusť až do řeky. Součástí by samozřejmě bylo i zpětné čerpadlo, které by vodu do rybníka dokázalo napouštět. Hotovo by mělo být v nejbližší době. Máme vyjednaný souhlas vlastníků dotčených pozemků, dalším účastníkem je však společnost Povodí Labe, která by nám pochopitelně musela odběr vody z Orlice povolit. Kdyby to dopadlo, už bychom šli rovnou na odbor majetku, který by realizoval směnu nebo výkup pozemků,“ řekl šéf městských lesů Milan Zerzán.

Náklady odhadl na dva miliony korun. Likvidace sinic chemickou cestou je vyloučená. Tato metoda by totiž mohla ohrozit poslední původní kolonii rdestu dlouholistého v republice, která roste ve slepém rameni řeky.

Zbývá několik metrů písku

Druhou možností definitivně se zbavit sinic je prohloubení rybníka. Když v roce 1963 stavaři potřebovali písek pro stavbu a valy tehdejšího Všesportovního stadionu, možná se v Malšově Lhotě zastavili příliš brzy.

Při zkoumání podloží kvůli stavbě chatek s moly na pláži totiž vyšlo najevo, že rybník nebyl vybagrován až na křídové podloží. „Zbývá nám nejméně šest metrů písku. Před 60 lety tu bylo kolem 12 metrů a odebrala se asi polovina. Teoreticky bychom tedy na Stříbrňáku mohli obnovit těžbu štěrkopísku, která by současně mohla zaplatit i odbahnění a odtěžení kolem 40 centimetrů bláta na dně,“ uvedl Milan Zerzán.

Podle něj bude nutná hydrogeologická studie, také kvůli spodním vodám: „Díky tomu, že se tu již písek těžil, by případné povolení mělo být jednodušší.

Problém Stříbrného rybníka je, že je v něm málo vody, a ta se navíc nehýbe. Už v závěru května tu teplota vody vystoupala k závratným 30 stupňům, v červnu se nakrátko objevil zákal a v červenci sinice.

„Nejvíc mě děsí noční teploty. Voda se tu vaří, což je velký problém pro candáty, kteří potřebují vysoké množství kyslíku, ale dosud jsme nezaznamenali žádný úhyn, takže to vypadá, že dravci přežívají,“ podotkl šéf městských lesů.

Levné a přitom efektní?

Násada několika stovek candátů je levnou metodou, jak se pokusit zbavit sinice. „Neustále řešíme, jak by bylo možné kvalitu vody zlepšit, řešení jsme našli hned několik. Začali jsme od toho nejšetrnějšího a i časově a finančně nejméně náročného,“ uvedl po vysazení dravců náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba (Změna a Zelení).

Kromě candátů, okysličení vody nebo podstatného prohloubení Stříbrňáku by mohlo pomoci i vybudování mokřadů na přítocích, které by sloužily jako kořenová čistička.

„Teprve pokud by levná opatření selhala, mohla by přijít na řadu investičně dražší, jako je odbahnění. S tím, že na Stříbrném rybníku nebude po celou koupací sezonu průzračně čistá voda, je asi potřeba se smířit. Avšak pro to, abychom měli za co nejméně peněz co nejvíce efektu, děláme vše,“ ujistil náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).