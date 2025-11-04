Zastupitelé dnes dostanou ke schválení půlmilionovou dotaci na projektovou dokumentaci. A jestli ji nepotopí, do tří let by mohla být vyřešena otázka, se kterou si Hradec láme hlavu už od kempovacího boomu před více než dvaceti lety.
Nánosy bahna s horkým létem a bílými rybami každoročně nepříjemně brzy vytvoří ideální podmínky pro sinice. Výsledkem je konec koupací sezony v první polovině srpna.
S oteplováním společnost Městské lesy Hradec Králové sice mnoho nezmůže, a tak aspoň obsádkou stovek candátů vyhlásila válku býložravým rybám. A teď tlačí na projekt, který má za cíl odbahnění a občerstvování vody ve Stříbrňáku.
„Musíme to promyslet“
Nejdůležitější je, že projekt 250metrového potrubí mezi rybníkem a Orlicí už není jen vizí správcovských městských lesů, které už zařídily souhlas Povodí Labe i soukromých majitelů pozemků. Teď se do toho vložily také radnice i hejtmanství.
„Slibujeme si od toho, že se zásadním způsobem zlepší kvalita vody. Věříme, že se její kvalitu podaří vyřešit již brzy, aby se sezona na rybníce prodloužila,“ řekla náměstkyně primátorky pro oblast cestovního ruchu Ilona Dvořáková (bezp.).
„Kvalita vody ve Stříbrňáku nemá jediné řešení, bylo by potřeba je nakombinovat. Dosud nejjednodušší byla výměna rybí obsádky, na které se pracuje. Dalším krokem je kvalita vody na všech přítocích. Budeme tedy hlídat, aby z chatových oblastí nad rybníkem nepřitékaly odpadní vody. Poté je na řadě nějaká větší výměna vody, případně i odbahnění, tedy náročnější záležitosti,“ sděluje Adam Záruba (Změna), náměstek pro životní prostředí.
Zároveň náměstek vyzývá k velké opatrnosti: „Celá akce se bude muset pořádně promyslet. Potrubí by umožňovalo Stříbrný rybník vypustit a poté i případně znovu napustit vodou z Orlice. Nevím však, nakolik to bude použitelné v létě, kdy ani voda v řece není dobrá. Nejefektivnější by tedy nejspíš byla výměna na podzim či na jaře. To vše se vyřeší v projektové dokumentaci.“
Voda v létě hicuje
Stříbrný rybník má nyní výpusť ve Lhotecké ulici vedle parkoviště. Ústí do slepého ramena, kdyby však trubky pokračovaly ještě asi 200 metrů, u osady Dubina by se mohly napojit přímo na tok Orlice. Zařízení by zatím sloužilo jen coby výpustní, ale technicky velmi jednoduše by šlo také vodu napouštět.
Zatímco vypouštění by umožnilo snadnou obměnu rybí obsádky včetně odbahnění, napouštění by vodu občerstvilo a výrazně ochladilo. Když na stojatou hladinu v letních měsících svítí slunce, teplota vody bývá až kolem 30 stupňů.
„Čekáme jen na potvrzení města. Když to zastupitelstvo posvětí, podepíšeme smlouvu a začne se projektovat. Do tří let může být hotovo, protože kromě studie proveditelnosti máme i veškeré souhlasy majitelů pozemků i Povodí Labe. Poté již nebude nic bránit vypouštění a odbahnění. Jde to sice pomaleji, než jsem si myslel, ale pokračujeme,“ upozornil ředitel Městských lesů Milan Zerzán.
|
Unikátní vodní rostlinu ohrožují splašky, v podezření jsou chataři
Projekt propojující rybník s Orlicí musí mít na paměti, že ve slepém ramenu je poslední původní kolonie rdestu dlouholistého v republice. Před dvěma lety tu rozbory ekologů prokázaly znečištění splašky, podezření padlo na místní chataře, ale rdest zatím přežívá stejně jako dalších 19 ohrožených druhů z červeného seznamu.
Těžba písku by také pomohla
Městské lesy mají navíc v záloze další projekt na pročištění rybníka, který vznikal už v roce 1963. Před 62 lety se město rozhodlo vyřídit dva socialistické projekty naráz – vybudovat rekreační vodní plochu a odtěženým pískem valy tribun tehdejšího Všesportovního stadionu. Jenže studie ukázala, že bagry se tehdy za Malšovou Lhotou zastavily až příliš mělko.
„Stále tu máme minimálně pět metrů písku, o které by se Stříbrný rybník dal prohloubit. Třeba by potom nebyla potřeba ani spojka do Orlice. Teoreticky bychom tu mohli obnovit těžbu štěrkopísku, která by mohla zaplatit odtěžení kolem 40 centimetrů bláta na dně,“ uvedl šéf městských lesů.
|
14. března 2024
Správce kempu jde za čistou vodou postupně: po vyčištění Stříbrného potoka nasadil do boje candáty. Nyní usiluje o výpusť do řeky, ale současně se zabývá i variantou prohloubení. Nasazení dravců bylo úspěšné, ale jde o opatření, které se projeví až za několik let. „Bílá ryba každopádně ubývá. Myslíme si, že to funguje,“ soudí Milan Zerzán.
Kemp připravuje i další novinku, ta však přímo s vodou nesouvisí. Letos na jaře otevřel dva stromové domky, příští rok v březnu by rád představil tři chatky s dřevěným molem na poloostrově. Už se betonují základy.