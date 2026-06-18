Stříbrný rybník v Hradci Králové ukončil koupací sezonu, provoz kempu pokračuje

Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové kvůli nevhodně vodě ke koupání ukončil koupací sezonu, kemp je nadále v provozu. Voda jiných v kontrolovaných koupacích oblastech v Královéhradeckém kraji je v pořádku, vyplynulo z informací na webu Krajské hygienické stanice (KHS) Královéhradeckého kraje. Hygienici dnes zveřejnili výsledky rozborů vzorků vody odebraných 15. června ze tří nádrží, a to z koupališť Písák v Týništi nad Orlicí, Včelné u Rychnova nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem. Tam voda vyhovuje.
"Na Stříbrném rybníku provozovatel z důvodu vody nevhodné ke koupání ukončil k dnešnímu dni koupací sezónu. Kvalita vody tedy nebude nadále sledována a koupání je zde na vlastní nebezpečí. Provoz přilehlého rekreačního areálu je nepřerušen," sdělila dnes mluvčí hradecké KHS Veronika Krejčí.
V uplynulém týdnu hygienici informovali o kvalitě vody také ze tří nádrží, a to z přehrady Rozkoš u Velké Jesenice na Náchodsku a koupališť v přírodě Dachova u Hořic na Jičínsku a Včelné u Rychnova nad Kněžnou. Vzorky vody tam odebrali 8. června, voda byla v pořádku. Před 14 dny voda ke koupání vyhovovala také v Oborském rybníku v Jinolicích na Jičínsku, přestože měla mírně zhoršené vlastnostmi, a to vzhledem ke zvýšené koncentraci chlorofylu-a a snížené průhlednosti vody pod jeden metr.
"Pokud zaznamenáte zdravotní obtíže v souvislosti s koupáním, kdy bylo nutné vyhledat lékařskou péči, informujte nás prostřednictvím dotazníku," uvedla Krejčí.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webových stránkách. Jinde kvalitu vody nemonitorují, a koupání je tam tak na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.