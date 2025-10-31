Domov U Biřičky slaví 60 let péče o seniory, v parku svítí Strom vzpomínek

„Rozsvícení Stromu vzpomínek není jen připomínkou minulosti. Chceme uctít všechny, kteří prošli branami domova a zanechali v něm část svého života,“ říká náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Jana Hůlková.
Nápad vznikl mezi zaměstnanci domova. Architektonický návrh a zhotovení umělecko-kovářského díla s doprovodnými stavebními pracemi a slavností financuje laskavý dárce.
„Stromem vzpomínek, nejvýznamnějším místem v parku domova je vzrostlý kaštanovník. Kovová spirála nese nápis: Člověk, podobně jako list a vše živé, vzejde, zazelená se, zbarví se do zlata a odejde. Nechť je tento kaštanovník tisíciletého rodu světelným místem našich vzpomínek. Na každého, kdo tu s námi čas pobyl, zbarvil se do zlata a proměnil svůj život ve skleněný list,“ uvedla ředitelka domova Daniela Lusková.
Světla umístěná v lávce osvětlují celý strom včetně zavěšených skleněných listů kaštanovníku se jmény osob, co v domově žily.
Kaplan domova Martin Weisbauer řekl, že domov je zařízení, které doprovází člověka na jeho cestě do poslední chvilky v propracovaném systému paliativní péče:
„Filozofií je především péče v laskavém prostředí, dožití bez bolesti a bez traumatizujících přesunů do nemocnice. V souvislosti s rozvojem paliativní péče se zabýváme také spiritualitou, rituály provázející ukončení lidského života. Místo umožní duchovním provést hezké závěrečné rituály, ponechat vzpomínku na člověka v podobě skleněného listu.“
Domov U Biřičky poskytuje 60 let komplexní pobytové sociální služby seniorům a lidem se sníženou soběstačností.