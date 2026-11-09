Studenti FF Univerzity Hradec Králové vstoupí v úterý do stávkové pohotovosti

Studentská komora Akademického senátu (AS) Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) v součinnosti s iniciativou Hradečtí studenti vstoupí v úterý 10. listopadu v 16:36 do časově neomezené stávkové pohotovosti. Jde o výraz nesouhlasu s nekoncepčním návrhem změny ve financování veřejnoprávních médií a také o způsob projednávání ve Sněmovně. ČTK o tom dnes informovali zástupci UHK. Část studentů UHK se tak připojila k iniciativám dalších vysokých škol po celé ČR.
"Stávkovou pohotovostí organizátoři rozumí formální stav připravenosti studentstva vstoupit v případě, že ze strany vlády dojde k dalším krokům ohrožujícím nezávislost veřejnoprávních médií, do ostré stávky," sdělil místopředseda AS UHK Matěj Meduna.
Z vyjádření zástupců studentů UHK vyplynulo, že by se ke stávkové pohotovosti mohly připojit i další studentské komory fakultních senátů. "Tato možnost nyní prochází interní diskusí v jednotlivých studentských komorách," dodal Meduna.
Studenti některých vysokých škol v Česku vyhlásili na úterý 10. listopadu další protest na podporu veřejnoprávních médií. Studenti UHK organizované protestní shromáždění tentokrát neplánují. Vedení univerzity přitom dříve deklarovalo, že studující budou mít možnost svobodně vyjádřit svůj názor i během výuky. V Hradci Králové se studenti zapojili do protestního shromáždění 3. listopadu, před místních rozhlasem se sešlo přes 500 lidí na podporu veřejnoprávních médií.
Rozsáhlé studentské protesty po celé ČR vyvolal vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií a ohrožení jejich nezávislosti. Vládní koalice nesouhlasí, změna financování podle ní není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření ČT a ČRo.
Vládní koalice přes odpor opozice prosadila návrh, který počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a s převedením financování ČT a ČRo na státní rozpočet, v prvním čtení ve Sněmovně v sobotu 24. října ve 04:36. Nezvyklý čas hlasování se stal jedním ze symbolů nynějších protestů.