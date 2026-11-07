Studenti hradecké univerzity plánují na úterý protest na podporu ČT a ČRo

Studenti Univerzity Hradec Králové (UHK) chystají na úterý 10. listopadu akci na podporu veřejnoprávních médií. Stejně jako 3. listopadu bude v univerzitním kampusu Na Soutoku. ČTK to sdělila studentka UHK a jedna z organizátorek Adéla Hrišková. Také studenti dalších vysokých škol v Česku plánují na úterý protesty.
"Plánujeme menší akci na náměstí Václava Havla v univerzitním kampusu," řekla ČTK Hrišková.
Studenti UHK zorganizovali 3. listopadu pochod městem z kampusu před budovu rozhlasu, kde se připojili k protestnímu shromáždění. Na úterý 10. listopadu zatím pochod neplánují.
Policie odhadla celkovou účast na akci 3. listopadu před hradeckým rozhlasem včetně studentů na víc než 500 lidí.
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v úterý stávkovali kvůli plánu vlády převést financování z poplatků pod státní rozpočet, což podle nich může ovlivnit nezávislost a stabilitu obou veřejnoprávních médií. Protest podpořili lidé po celém Česku, včetně studentů.
Studentské protesty na ochranu veřejnoprávních médií podpořilo vedení UHK. Vedení školy 3. listopadu uvedlo, že omluví absenci studentů, kteří se také 10. listopadu kvůli aktivitám na podporu ČRo a ČT nezúčastní výuky. Rozhodnutí UHK se týká také vyučujících, kteří se zapojí, ti by ale měli výuku nahradit.
Své studenty v protestních iniciativách 3. a 10. listopadu podpořilo také vedení Univerzity Karlovy, které má v Hradci Králové lékařskou a farmaceutickou fakultu.
Protesty vyvolal vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní koalice nesouhlasí, změna financování podle ní není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření ČT a ČRo.