Studenti hradecké univerzity podpoří pardubický protest na podporu médií

Hradečtí vysokoškoláci z kapacitních důvodů upustili od úterního studentského protestu na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). ČTK to dnes řekla studentka UHK a jedna z organizátorek akce z 3. listopadu Adéla Hrišková. Místo toho vyzvali k podpoře obdobné akce plánované v nedalekých Pardubicích. Hradečtí studenti původně uvažovali o protestu na podporu veřejnoprávních médií v kampusu Univerzity Hradec Králové (UHK).
"Nakonec jsme od organizování další akce, o které jsme uvažovali 10. listopadu, z kapacitních důvodů museli upustit. Vyzýváme všechny, kdo plánovali se úterního studentského protestu na ochranu veřejnoprávních médií v Hradci Králové účastnit, aby podpořili podobnou akci v nedalekých Pardubicích," řekla ČTK Hrišková.
V úterý 3. listopadu hradečtí vysokoškoláci zorganizovali na podporu ČT a ČRo pochod městem z kampusu před budovu rozhlasu, kde se připojili k protestnímu shromáždění s účastí přes 500 lidí.
Studenti Univerzity Pardubice připravují podle Hriškové na úterý 10. listopadu další studentskou protestní akci. Vedení obou univerzit už deklarovala, že studující budou mít možnost svobodně vyjádřit svůj názor i během výuky.
Rozsáhlé protesty vyvolal vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií a ohrožení jejich nezávislosti. Vládní koalice nesouhlasí, změna financování podle ní není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření ČT a ČRo.
Studentská rada Univerzity Pardubice vyhlásila kvůli vývoji kolem veřejnoprávních médií stávkovou pohotovost. Připojila se tak k iniciativám dalších vysokých škol po celé ČR. Studenti upozorňují na rizika, jež jsou podle nich spojená s navrhovanými změnami financování ČT a ČRo a možnými dopady na nezávislost obou institucí. Studentská rada UHK stávkovou pohotovost dosud nevyhlásila, dodala Hrišková.
Své studenty v protestních iniciativách 3. a 10. listopadu podpořilo například také vedení Univerzity Karlovy, které má v Hradci Králové lékařskou a farmaceutickou fakultu.