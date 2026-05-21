Zloděj ukradl polovinu aleje, zmizely i dvoumetrové hrušně

Zmizelo šest hrušní a čtyři jilmy. Stromky byly zasazené podél silnice vedoucí ze Studnice na Českou Skalici. Ještě v neděli kolem 21:30 byly v pořádku, ráno zbyly jen přestřihané pásky, které stromky přidržovaly.
Loni dodal stromky místní podnikatel, zdejší lidé si alej brigádnicky vysázeli.
„Hostinský uvařil polévku, užili jsme si to, stromky zasázeli. Měli jsme to dobře vymyšlené, sázeli jsme jilmy a vysokokmenné staré odrůdy hrušní. Jilmy jsme chtěli navrátit do krajiny, protože už většinou zmizely, a měli jsme i různé druhy hrušní, které kvetou v různý čas, což vyhovuje opylování. Teď na jaře jsme byli nadšení, že se všechny stromky chytly a zazelenaly,“ lituje starostka Studnice Kristýna Kubínová (nez.).
|
Zloději vezli ukradený stromek v kočárku, opodál už na ně čekali strážníci
„Všechny to hodně zasáhlo, poslední dva dny si nikdo o ničem jiném nepovídá, řeší se to v obchodě, aby se vypátralo, kdo nám to mohl udělat. Někteří mi volají, jestli nebude sbírka a ať vysadíme větší stromy. Vesnici to hodně spojilo, ale přijde mi neskutečné, že to někdo mohl udělat,“ říká starostka. Nechápe, jak šlo zakořeněné stromy vytáhnout z dřevěných opor.
O rozkradené aleji informoval na Facebooku majitel společnosti DLNK David Línek, který stromky pořídil. Žádal o pomoc, zda v noci na pondělí někdo neviděl v okolí vesnic dodávku či jiné auto nebo přímo manipulaci se stromky.
„Jako firma aleje podporujeme, od roku 2018 jsme jich ve Studnici vysázeli pět nebo šest. Naposledy na podzim si občané obou vesnic zasadili každý svůj strom, měli jsme všichni radost, jak se jim daří, a pak je někdo ukradl,“ shrnuje Línek.
Podle něj se zatím žádné svědectví neobjevilo. „Nepředpokládal jsem, že někdo zahlédne auto, protože se kdokoli mohl schovat do pole. Spíš jsem čekal, že někdo zareaguje na to, že vidí souseda sázet v této už skoro letní době stromky, které už mají listy, což je divné. Kdoví, kde stromky jsou,“ poznamenává.
Na sociálních sítích to vzbudilo pobouřené reakce přespolních i místních. „Nedokážu si představit, že by to zvládl jeden člověk, tohle musela snad být parta čtyř či šesti lidí a někdy v čase, kdy opravdu už všichni spí a nikdo nejezdí – tipoval bych kolem první a druhé v noci. Je to strašný, nepředstavitelný hyenismus. K čemu proboha jilmy..., to snad muselo být na objednávku,“ napsal Martin Holas.
|
Maskovaní zloději šli do zahradnictví najisto, stromky odnesli přes hřbitov
„V neděli jsme stromy ještě viděli, když jsme šli do Ratibořic. Fakt neuvěřitelné,“ litovala Alena Sejvalová.
Případem se zabývají policisté. „Odcizení stromů evidujeme pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku, předběžně vyčíslená škoda je okolo 5 tisíc korun,“ potvrdila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Podle starostky nahlášená škoda odráží pouze pořizovací cenu stromů, nejsou v ní započítané brigádnické práce. Kdyby výsadbu prováděla najatá firma, šlo by o desítky tisíc. „Počítáme s obnovením aleje určitě na podzim,“ plánuje starostka.
|
15. prosince 2023