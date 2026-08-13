Sucho v hradeckém kraji ohrožuje vodní zdroje i kvalitu vody, kraj svolal komisi

Královéhradecký kraj v souvislosti s extrémním suchem svolal na 18. srpna komisi pro sucho. Řešit bude situaci v kraji i možné dopady na kvalitu vody. ČTK o tom dnes informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Komisi kraj ustanovil v červnu 2021. Letošní rok v Česku patří k těm nejsušším od roku 1961.
"Komisi svolal hejtman Petr Koleta (ANO). Její členové budou sdílet aktuální informace o dopadech mimořádného sucha na území regionu a koordinovat další postup. Jedním z důležitých témat bude také kvalita a hygienická bezpečnost vody," sdělil Lechmann.
Cílem je podle něj také nastavení postupu pro případ, že by bylo nutné přijmout mimořádná opatření, jako je třeba doporučení dočasně neodebírat vodu z řek a nádrží.
Členy komise pro sucho jsou kromě zástupců kraje také ředitelé organizací, jako je regionální pobočka Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Labe, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje a zástupci složek integrovaného záchranného systému.
"Situaci spojenou se suchem v kraji sledujeme a chceme mít na jednom místě aktuální informace od všech institucí, které se na jejím řešení podílejí. Proto jsme se rozhodli komisi pro sucho svolat vůbec poprvé. Je důležité, abychom byli připraveni nejen na současné problémy, ale také na další vývoj situace," uvedl Koleta.
Na jednání se bude řešit stav sucha v jednotlivých částech kraje, situace vodních zdrojů i problémech, které sucho způsobuje obcím, provozovatelům vodohospodářské infrastruktury nebo dalším subjektům.
"Sucho není pouze otázkou množství vody v krajině. Věnovat pozornost musíme také dalším dopadům. Jedním z nich je zvýšená koncentrace splaškových vod v období velmi nízkých průtoků. Pokud po delším suchu přijdou přívalové srážky, může se znečištění rychle dostat do vodních toků a ovlivnit tak zdroje pitné vody," řekl radní pro životní prostředí Rostislav Jireš (SPD).
Před týdnem státní podnik Povodí Labe (PLA) uvedl, že mimořádné sucho zasáhlo přes 50 procent území v jeho správě, kam spadá také většina Královéhradeckého kraje. Vodohospodáři předpokládají, že se sucho v srpnu ještě prohloubí. Vodní nádrže ve správě podniku dál ale plní funkci záchranné sítě pro vysychající krajinu.
Podle PLA jsou nejnápadnější plíživé dopady sucha na malých tocích ve středních a nižších polohách, kde jejich úseky často vysychají. V jejich korytech zůstávají jen zmenšující se tůně, ve kterých nacházejí poslední útočiště zbytky vodní fauny, zejména drobní bezobratlí živočichové.
Příklad vyschlého vodního toku v kraji je třeba říčka Bystřice v Miletíně na Jičínsku v úseku od soutoku s Bystrým potokem proti proudu až k náhonu rybníku Jordánek. Dobrovolníci zachránili v minulých dnech z posledních tůní asi 700 raků a dalších vodních živočichů, například vzácných mihulí.