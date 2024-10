Kuks

Svatohubertské slavnosti

Program začne v sobotu 5. října v 10 hodin. Součástí bude řemeslný jarmark a soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. Děti se budou moci vydat na Hubertovu stezku plnou úkolů a her. O životě s medvědy bude vyprávět lesník Janko Slovák. Kukský hospitál je s hony spjat už více než 300 let. Jeden z nejvýznamnějších propagátorů myslivosti byl zakladatel Kuksu František Antonín hrabě Špork. V 17. století založil řád sv. Huberta, který slavnosti pořádá.

Malá Úpa

Soutěž o nejlepší horskou polévku

Necelé čtyři kilometry kulinářských zážitků s osmi ochutnávkami soutěžních polévek od místních boudařů nabídne sobotní Maloúpská vařečka. O titul si to letos v Malé Úpě rozdá devět kuchařských týmů, každý navaří 70 litrů polévky. Organizátoři připravili 700 hlasovacích lístků. Startovat se bude v sobotu ve dvou vlnách od obecního úřadu, od 10 do 12 hodin. Hrát a zpívat zde bude Vende Ballini. Kromě polévek budou moci návštěvníci ochutnat další krkonošské dobroty a regionální speciality. Hlasy budou odevzdávat do boxu u kostela ve stánku Malá Úpa i v informačním centru na Pomezních Boudách.

Dobruška

Hasiči oslaví 150 let

Když chtěli v září hasiči v Dobrušce oslavit 150 let od svého založení, místo oslav vyrazili na pomoc při povodních. Odloženou slavnost proto uspořádají v sobotu 5. října od 13 do 18 hodin.

Hradec Králové

Mystický sitár M editační koncert pro sitár, tabla a tampuru rozezní v pondělí Městskou hudební síň v Hradci Králové. Program začíná v 19 hodin, vstup je zdarma. Na koncert navazuje meditační kurz.