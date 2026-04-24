Svatojiřská pouť bude popáté, poutníky provede rozkvetlým Broumovskem

Sobotní program se koná v Otovicích a Martínkovicích. Od 9 do 10 hodin je otevřen Krám s krámy v Otovicích, bude i sousedská snídaně.
Sraz poutníků je v 10 hodin u kostela sv. Barbory, na společné cestě sdružení NaŽďár zahraje staré kladské písně. Na faře Hoprich zazní česko-německá ekumenická modlitba v podání švédské umělkyně Vidy Vojić, v martínkovickém kostele sv. Jiřího a Martina bude koncert komorního smíšeného sboru Byzantion.
Chybět nebude ani workshop Léčivá krajina. Místní fotograf Don Fohler vystaví snímky z loňské pouti. Na Písku pořádají obě obce a spolky kulturní program se zábavou a jídlem.