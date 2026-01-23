Shiffrinová už vyzkoušela černou sjezdovku, Špindl se chystá na rušný víkend

Zatímco v centru Špindlerova Mlýna to ve čtvrtek vypadalo jako v kterýkoli běžný den, ve Svatém Petru vrcholily poslední přípravy na vrcholnou sportovní akci letošní zimy.
Závodní černou sjezdovku, na které se pojedou oba víkendové závody, organizátoři nachystali už minulý týden, od neděle je zavřená. Ve středu vrtulník na svah umístil komponenty velkoplošných obrazovek poskytnutých Mezinárodní lyžařskou federací (FIS). Budou na Velkém a Malém hanku i kolem startovací brány.
Federace dodala také kamion s obří výsuvnou obrazovkou, který je zaparkovaný na dojezdu sjezdovky. Ve čtvrtek pořadatelé instalovali poslední ochranné sítě podél svahu a nafukovací „airbagy“ v cílové podkově.
„Dokončujeme zasíťování kopce, se zástupci jury z Mezinárodní lyžařské federace jsme prošli trať a ladíme už jen detaily. Zástupci FIS jsou s tratí velice spokojeni,“ uvedl ředitel závodu Petr Záhrobský ml.
Shiffrinová chtěla rotoped
Dnes si černou sjezdovku lyžařky vyzkoušely. Většina z nich dorazila do Špindlerova Mlýna ve středu, nechyběla mezi nimi ani slavná Američanka Mikaela Shiffrinová se svým týmem.
„Její manažerce, která cestuje s dítětem, proclíváme balík, protože před deseti dny do Evropy nedorazil kufr. I to je součástí Světového poháru,“ poznamenala mluvčí podniku Martina Beranová.
Doprovodný program Světového poháru
Přestože je Mikaela Shiffrinová globální sportovní star, nemá hvězdné manýry. „Požadavky byly přiměřené, snažili jsme se jí zajistit maximálně pohodlný pobyt. Pouze si na pokoj vyžádala rotoped a masážní lehátko,“ prozradila mluvčí.
U dolní stanice dvousedačkové lanovky vzniklo městečko se stany pro závodnice a jejich doprovod, personál a novináře.
Součástí vyhřívaného stanu pro závodnice s početnými realizačními týmy, celkem 250 lidí, je relaxační zóna s pohovkami a polštáři i menší místnost oddělená černými závěsy s trojicí rotopedů.
„Připravujeme pro ně vyvážené a pestré pokrmy s energetickou a výživovou hodnotou: steaky, kuřata, těstoviny, několik druhů šunky, saláty, z ryb to bude například mořský vlk, treska nebo halibut,“ popsal Petr Štefan, jenž má na starosti catering během Světového poháru.
Závodnice, servismani, manažeři a další doprovod budou mít na výběr ze čtyř druhů teplých jídel, v nabídce nebudou chybět ani předkrmy a dezerty. Kuchaři všechno připravují v Hradci Králové a Pardubicích, do Špindlerova Mlýna budou hotové pokrmy vozit každý den.
Stejně tak se bude denně navážet čisté nádobí a příbory. Podle regulí FIS musejí být veškeré lahve s nápoji uzavřené, aby se zabránilo jejich kontaminaci.
Navazující podobně velký stan je určený pro organizátory a dobrovolníky, jen v sobotu se zde bude občerstvovat 720 lidí. Diváci se musejí spokojit s jednodušším menu, ve stáncích koupí hot dogy, stripsy nebo hranolky.
Chystá se i štáb albánské televize
V dalším vyhřívaném bílém stanu vzniklo tiskové středisko. Kapacitu má sto míst, kromě stolů a židlí tam jsou dva páry televizních obrazovek. Na jedné vždy poběží přímý přenos, na druhé výsledkový servis.
Dvě řady stolů s rychlejším kabelovým připojením jsou vyčleněny pro fotografy. Na závodní víkend se akreditovalo přibližně 120 novinářů z deseti států. Vedle médií z alpských zemí, Polska, Německa či Chorvatska se do Krkonoš dokonce chystá štáb albánské televize.
„Největší zastoupení má samozřejmě Česká republika. Přihlásilo se i hodně slovenských novinářů, ale potom, co Petra Vlhová oznámila, že závody nepojede, tak většina z nich účast zrušila,“ informoval media officer Štěpán Sedláček.
Zájem médií je podle něj srovnatelný s rokem 2023. Rozhovory s lyžařkami se budou odehrávat v mix zóně na dojezdu sjezdovky, televizní komentátoři mají zázemí v kontejnerech na Tribuně Bohumíra Zemana. Kromě České televize odsud budou závody komentovat žurnalisté rakouské a švýcarské televize.
Generálka před olympiádou
Světový pohár se ve Špindlerově Mlýně poprvé uskutečnil v roce 2005. Víkendové závody budou už šestou zastávkou nejprestižnějšího lyžařského seriálu v Krkonoších.
V roce 2011 si tady fenomenální Mikaela Shiffrinová v pouhých 15 letech odbyla premiéru ve Světovém poháru. Nejen proto považuje Svatý Petr za mimořádné místo. V roce 2019 zde slavila zlato ve slalomu a bronz v obřím slalomu, o čtyři roky později přidala ve Špindlu další vítězství ve slalomu.
Hlavní favoritkou bude také o tomto víkendu, formu má vynikající. Shiffrinová naposledy vyhrála pošesté v kariéře noční slalom ve Flachau. Nejúspěšnější lyžařka historie si v Rakousku připsala rekordní 107. vítězství v závodech Světového poháru. Letos je zatím v této disciplíně téměř suverénní, ovládla šest ze sedmi slalomů.
Špindlerovský slalom a obří slalom budou pro lyžařskou elitu poslední prověrkou v točivých disciplínách před únorovou olympiádou v Itálii. Do Svatého Petra proto dorazí kompletní světová špička. Do každého závodu nastoupí přibližně 80 lyžařek.
Naděje domácích fanoušků se upínají k Martině Dubovské, které však generálka na Špindlerův Mlýn příliš nevyšla, ve Flachau nepostoupila do druhého kola.
Příležitost ukázat se dostane také skupina talentovaných českých závodnic, jednou z nejmladších lyžařek v celém startovním poli bude teprve šestnáctiletá Natali Anna Machytková.
V březnu alpský snowboarding
Letošní zimní sezona je pro Špindlerův Mlýn ze sportovního hlediska mimořádná, začátkem března poprvé v historii České republiky přivítá Světový pohár v alpském snowboardingu.
Závodníci v paralelních disciplínách se o body do seriálu utkají také na černé sjezdovce ve Svatém Petru.
„Snažíme se hodně vytěžit ze symbiózy, kdy se oba Světové poháry konají na jednom místě a na jedné sjezdovce. Máme některé stejné dodavatele. Plánujeme setkání s nimi, kde probereme, co na Světovém poháru v alpském lyžování fungovalo dobře, ať můžeme náš závod zoptimalizovat,“ uvedl předseda organizačního výboru Jiří Fousek. Závod v paralelním slalomu se pojede 7. března.
Parkování bude možné i ve Vrchlabí
V roce 2019 diváků téměř 19 tisíc, o čtyři roky později dokonce bezmála 20 tisíc. Podobné množství sportovních fandů se do Špindlerova Mlýna chystá také tuto sobotu a neděli, kdy Svatý Petr pošesté hostí závody Světového poháru ve sjezdovém lyžování žen.
Ve městě budou k dispozici všechna velkokapacitní parkoviště, v provizorní odstavnou plochu se promění také silnice ve Vrchlabí. Z nich budou do závodního areálu jezdit autobusy. Hustotu dopravy na příjezdových silnicích budou poprvé monitorovat policejní drony.
Organizátoři pro návštěvníky připraví parkoviště P1 u Labské přehrady, P2 u dolní stanice lanové dráhy Hromovka a P3 na Medvědíně i menší parkovací plochy ve městě. Ve Špindlerově Mlýně bude pro auta celkem 1 120 míst. V provizorní parkoviště se promění také silnice II/295 od Vrchlabí.
„Stání vozidel na všech těchto parkovacích plochách bude zdarma,“ sdělila mluvčí Světového poháru Martina Beranová.
Po zaplnění parkovišť Špindl uzavřou
Podobně jako v minulosti bude po zaplnění parkovacích míst ve Špindlerově Mlýně vjezd do krkonošského střediska uzavřen a dostanou se do něj jen majitelé speciálních povolenek: rezidenti, ubytovaní či zaměstnanci a majitelé provozoven.
„Přeji si, aby omezení, která budeme kvůli Světovému poháru dělat, byla minimální a aby se obyvatel Špindlerova Mlýna dotkla co nejméně,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz starosta Martin Jandura (nestraník, Špindlerův Mlýn – Město s vizí). Volný průjezd budou mít vozidla integrovaného záchranného systému, autobusy nebo taxi.
Po uzavření města a aktivaci systému kontrolních bodů v Herlíkovicích, na Labské a v Bedřichově budou řidiči moci parkovat pouze ve čtrnáct kilometrů vzdáleném Vrchlabí.
V parkoviště pro 350 aut se promění kilometrový úsek silnice II. třídy mezi křižovatkou s Pražskou ulicí a kruhovým objezdem u čerpací stanice. Pokud se komunikace zaplní, lze auta nechat na vrchlabském obchvatu, vyčleněn bude úsek od kruhového objezdu až ke křižovatce s Horskou ulicí v Hořejším Vrchlabí. Vejde se tam 300 vozidel.
Kyvadlové autobusy zdarma
Mezi Vrchlabím a dějištěm závodů Světového poháru budou bezplatně pendlovat kyvadlové autobusy, a to už od 6:40. Vyjedou ze zastávky Berlín pod Liščím kopcem, fanoušky budou nabírat po celé trase včetně vzdálenějších parkovišť ve Špindlerově Mlýně.
„Autobusy budou stavět na všech běžných autobusových zastávkách linkové dopravy a také na zřízených provizorních zastávkách,“ poznamenala Martina Beranová.
Ve Špindlerově Mlýně budou v sobotu i v neděli od sedmi hodin diváky svážet nízkopodlažní autobusy na trase Labská – centrum – skiareál Svatý Petr. Kromě běžných zastávek zajedou také k dočasnému parkovišti na silnici II/295 u Labské přehrady. V provozu budou rovněž městské skibusové linky.
Budou řídit dopravu
Na koordinování dopravy pořadatelé vyčlenili tým 45 pracovníků a dobrovolníků, pomáhat budou pracovníci Služeb města Špindlerův Mlýn, strážníci i dispečeři autobusového dopravce.
Na Světový pohár se chystá také policie, hlídky se budou od sobotního rána pohybovat ve Špindlerově Mlýně i na příjezdových trasách od Vrchlabí.
„Dopravní policisté se zaměří na příjezd a odjezd návštěvníků, přičemž budou zejména řídit a usměrňovat dopravu,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová. V době závodů policie poprvé do akce nasadí drony letecké služby, ty budou monitorovat hustotu dopravy na příjezdových komunikacích.