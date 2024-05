V bonbónech byla látka z muchomůrek. Žákyně je snědla a pak zkolabovala

„Začalo to tím, že dívce začalo být špatně. Pan učitel se ptal, co jí je, ona na to, že to nic není. Pak ji spolužačky odvedly na záchod. Tam hodinu ležela, ale dostala se už do situace, kdy už i ta děvčata si řekla, že to je za hranou, a šla za paní učitelkou třídní,“ popsala ředitelka školy Martina Škultétyová situaci Českému rozhlasu, který o případu informoval jako první. Kamarádky dívky se totiž nejprve bály říct, že snědla bonbóny s psychotropní látkou. Když se to třídní učitelka dozvěděla, okamžitě pak zavolala záchranku.

„Je to naprostá bezmoc,“ dodala ředitelka. Podle ní škola jako taková nemá šanci podobným věcem zabránit.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) i kvůli analýze udělala kontrolní nákup v internetovém obchodě, kde bonbóny kupovala i žákyně. Provedla ho ale ještě předtím, než se o zkolabované dívce dozvěděla, řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Podle Kopřivy se v laboratoři nyní dělá širokospektrální analýza, která dá odpověď na to, jaké látky a v jakém množství se v bonbónech nacházejí. Muscimol je psychotropní alkaloid přirozeně se vyskytující v muchomůrce červené a příbuzných druzích. Psilocybin obsahují přirozeně lysohlávky, způsobuje halucinogenní stavy.

„V případě zjištění nadlimitní přítomnosti hodnocených látek nebo v případě vyhodnocení potraviny jako škodlivé nařídí SZPI stažení potraviny z tržní sítě a zahájí správní řízení o uložení pokuty,“ uvedl Kopřiva.

Technické využití, píšou na sáčku

Ten také uvedl, že i když na sáčku s bonbóny byla informace o tom, že jde o produkt pro technické využití, je zjevně určený k lidské konzumaci.

„Takové označení tedy není důvodem, abychom u těchto výrobků neprováděli kontroly a neprověřovali jejich soulad s požadavky potravinového práva. Toto stanovisko SZPI podpořily i judikáty tuzemských soudů,“ uvedl Kopřiva.

Inspekce intenzivněji kontroluje výrobky s návykovými látkami od 6. března. Důvodem je platná legislativa, která reagovala na zvýšenou dostupnost výrobků s látkou HHC a podobnými a na případy, kdy nezletilí skončili po požití v nemocnicích.