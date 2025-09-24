Osazenstvo pěchotního srubu T-S 20 Pláň spolu s dalšími kluby vojenské historie chystají celodenní program s prohlídkami muzea prvorepublikového opevnění, historickou technikou i ukázkami integrovaného záchranného systému. V 15 hodin bude bojová ukázka.
Srub nyní obklopuje les, v době výstavby linie pohraničního československého opevnění tomu tak nebylo. Pláň byla vybetonována ve dnech 25. až 30. dubna 1938, okolní řopíky jsou z listopadu předchozího roku.
Shodou okolností po mnichovské dohodě a odstoupení pohraničí se srub Pláň stal součástí Sudet, hranice vedla po nedaleké silnici. Unikl poničení, spolek tam vybudoval za posledních deset let expozici. Návštěvníci mohou vyzkoušet obsluhu pevnostních zbraní nebo se seznámit s osudy výsadku Silver A, jehož člen radista Jiří Potůček se skrýval na nedalekých Končinách.
Návštěvníci se podívají i do řopíků rekonstruovaných do stavu ze září 1938.