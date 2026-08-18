U břehu Mlýnského rybníka v Bělči nad Orlicí je molo s několika loďkami, další šlapadla jsou na břehu o kus dál. Mezi nimi leží hromady větví i rozřezané kusy stromů. Když se nad areálem Tábora J. A. Komenského, který provozuje Českobratrská církev evangelická, prohnala v pondělí odpoledne bouřka, byla tato část jako zázrakem liduprázdná.
„V malém táboře je ubytovaných 50 lidí, ale odpoledne byli zrovna pryč. Bouřka je vyhnala z lesa na druhé straně areálu. Vše se seběhlo dřív, než se stihli do chatek vrátit,“ popisuje mezi hromadami dřeva vedoucí tábora Kateřina Tesařová.
I přes hrozivě vypadající výjevy kolem se tak nikomu nic nestalo. Mohutný strom se zřítil přesně mezi dva dřevěné domky. Jeden slouží jako klubovna, v druhém jsou sociální zařízení.
„Klubovna je mimo provoz a čekáme na statika, který řekne, co s ní dál,“ ukazuje na pobořený přístavek v zadní části Tesařová.
Strom vylomil palubky a z prostoru uvnitř koukají naštosované židle. Na toaletách vzaly větve jen několik plechů z okraje střechy. I tak jsou ovšem mimo provoz. „Hrozí tady další pády stromů nebo větví, proto jsme museli okolí zabezpečit, aby se sem nechodilo. Udělali jsme koridor přes les a postavili provizorní lávku přes potok,“ popisuje vedoucí tábora.
Padesátka ubytovaných, většinou matek s dětmi, tak musí kritické místo obcházet. Mezitím už lesníci prohlížejí ostatní stromy a domlouvají se jak dál.
Fouklo a bylo po všem
„Tady ten je v pořádku, jen musíme dát pryč nějaké větve. Tenhle vedle ale musí jít dolů,“ říká statný muž v lesnickém oblečení a s druhým plánují, že kmen shodí do rybníka a pak vytáhnou na břeh. Hlavní je, aby se už nic dalšího nestalo.
Když se nad Běleč v pondělí přihnala bouřka, byla většina z ostatních ubytovaných i zaměstnanců v hlavní budově areálu. Podle Tesařové muselo jít zřejmě o jeden velký poryv větru. Až do osudné chvíle nijak výjimečně větrno nebylo.
„Hodně pršelo a pak najednou fouklo a bylo po všem. My jsme vůbec nic neslyšeli. Jak silně pršelo, bubnovalo to do střechy. Pak vypadla elektřina a všude to začalo pípat. Dveře se otvíraly a zavíraly a celkově tady byl docela hluk. Až když jsme vyšli ven, viděli jsme v tom černu popadané stromy,“ líčí Kateřina Tesařová, jak se při bouřce kvůli hustým mrakům zatemnilo.
Během chvíle se na místo sjelo množství hasičů, kteří odklízeli stromy a zabezpečovali okolí až do noci.