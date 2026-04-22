Firmy vzkřísily šanci na získání zakázky na stavbu náměstí, uspěly u šéfa ÚOHS

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:42aktualizováno  16:42
Stavební firmy Stako a Smola HK uspěly u předsedy antimonopolního úřadu s rozkladem proti tendru města Hradce Králové na stavbu náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren. Mají tak naději, že zakázku, v níž nabídly cenu o 46 milionů korun nižší než městem vybraný vítěz, získají. Radnice vyčká na nové projednání případu antimonopolním úřadem.
Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí. | foto: vizualizace: architekti chmelík & partneři

Nabídka firem Stako a Smola HK činila 92 milionů korun bez DPH, nabídka vítězného sdružení firem Gardenline a BAK stavební společnost byla 138 milionů korun.

Firmy Stako a Smola HK s výběrem, hodnocením a podmínkami tendru nesouhlasí. Podle jednatele firmy Stako Petra Kuldy byl výběr nezákonný a učiněný za podivných okolností.

Město uvádí, že při zadávání zakázky postupovalo v souladu se zákonem. „Z rozhodnutí předsedy (ÚOHS) je zároveň zřejmé, že základní nastavení soutěže i náš dosavadní postup v převažující části obstály,“ uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

V prvoinstančním řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) firmám Stako a Smola HK nevyhověl, ale předseda úřadu Petr Mlsna prvostupňové rozhodnutí nyní zrušil.

„Případ se tak vrací na první stupeň, který je vázán právním názorem předsedy úřadu, že rozhodnutí o výběru zadavatele spočívalo na nesprávném výkladu zadávací podmínky a zadavatel současně neposoudil hodnocené reference stavbyvedoucích ve všech aspektech,“ uvedl mluvčí ÚOHS Filip Vrána.

Pokud antimonopolní úřad výběr dodavatele zruší, bude muset město provést nové hodnocení nabídek.

„Je také možné, že zadavatel zruší rozhodnutí o výběru a provede nový výběr z vlastní iniciativy a nebude čekat na konečné rozhodnutí ÚOHS. To je však zcela v kompetenci zadavatele,“ uvedl Vrána.

O zakázku dál usilují

Stěžovatelé rozhodnutí předsedy ÚOHS přivítali. „Potvrdila se nezákonnost výběru dodavatele. Jsme připraveni zakázku za nabídnutou cenu realizovat,“ řekl Kulda. Věří, že po případném novém vyhodnocení nabídek a započítání bodů za zkušenosti stavbyvedoucích sdružení Stako a Smola HK zakázku získá.

O vítězi soutěže rozhodlo kritérium zkušeností stavbyvedoucích, které mělo váhu 40 procent. Cena měla váhu 60 procent. Komise po zhodnocení nabídek přidělila vítěznému sdružení 80,04 bodu. Sdružení Stako a Smola HK dostalo 60 bodů. Firmy Stako a Smola HK tvrdí, že zkušenosti stavbyvedoucích doložily.

30. března 2025

Podle představ radnice měla stavba náměstí začít na počátku letošního roku, hotová by měla být v roce 2027. Na stavbu má město evropskou dotaci téměř 32 milionů korun z programu IROP. Město by o peníze přijít nemělo, protože se mu podařilo vyjednat posunutí termínů podmiňujících dotaci.

Stavbou náměstí radnice naváže na čtyřsetmilionovou rekonstrukci Vrbenského kasáren, kterou udělal Královéhradecký kraj. Přeměnou by měl vzniknout prostor pro volný čas, setkávání a odpočinek obyvatel města. Dosud slouží prostor mezi kasárenskými budovami jako parkoviště.

Vrbenského a Gayerova kasárna vznikla v 19. století. Jsou zhruba stejně velká a v areálu stojí zrcadlově proti sobě. V roce 2021 dokončil kraj rekonstrukci Gayerových kasáren za 310 milionů korun. Vzniklo v nich odborné pracoviště Muzea východních Čech. Vrbenského kasárna kraj také využije jako muzejní budovu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

22. dubna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.