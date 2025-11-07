Firmy napadly tendr na nové náměstí. Hradec výhodnou nabídku vyřadil

Autor: ČTK, the
  14:22aktualizováno  14:22
Byly o třetinu levnější, ale zakázku na stavbu nového náměstí v Hradci Králové nezískaly. Firmy Stako a Smola HK napadly výběrové řízení na revitalizaci areálu mezi Gayerovými a Vrbenského kasárnami. Hradec jejich nabídku za 92 milionů vyřadil a dal přednost sdružení Gardenline a BAK s cenou 138 milionů.

Podle radnice o vítězi rozhodlo kritérium zkušeností stavbyvedoucího, které mělo váhu 40 procent. Cena tvořila zbylých 60 procent hodnocení. Rada města výsledek tendru schválila 7. října.

„Město už při výběru dodavatele postupovalo podle předem vymezených hodnoticích kritérií a zcela v souladu s platnou právní úpravou, takže není ve vztahu k výsledku zadávacího řízení jakýkoli důvod k pochybám,“ sdělila mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.

„Se závěry hodnoticí komise a výběrem kategoricky nesouhlasíme. Zkušenosti stavbyvedoucích jsme doložili. Hodnocení komise pokládáme za nezákonné,“ řekl jednatel firmy Stako Petr Kulda.

V hradeckých Gayerových kasárnech zatím parkují auta. (19. února 2025)
Revitalizace veřejného prostranství v areálu Vrbenského a Gayerových kasáren v Hradci Králové
Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí.
Mezi Gayerovými a Vrbenského kasárny vznikne prostor pro volný čas.
19 fotografií

Stěžovatelé také namítají, že vybraný vítěz nesplnil některé reference. Tvrdí i to, že náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09) byl jako člen komise ve střetu zájmů kvůli svým podnikatelským aktivitám. Jeho společnost Envicons totiž s vítěznou firmou Gardenline dlouhodobě spolupracuje.

Pokud stěžovatelé neuspějí s námitkou podanou k primátorce Pavlíně Springerové (HDK), jsou podle Kuldy připraveni obrátit se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. To by mohlo stavbu zdržet. Radnice počítala s tím, že práce zahájí na počátku příštího roku, hotovo by mělo být v roce 2027. Zdržení by mohlo ohrozit evropskou dotaci z programu IROP ve výši téměř 32 milionů korun.

Parkoviště zmizí, mezi kasárny v centru Hradce vznikne kulturní zóna

Komise po zhodnocení nabídek přidělila vítěznému sdružení 80,04 bodu. Sdružení Stako a Smola HK dostalo 60 bodů. Na třetím místě skončila s 39,78 bodu společnost Aquasys, která nabídla cenu 139 milionů korun bez DPH. Předpokládaná cena díla před soutěží byla 131 milionů korun bez DPH.

Stavbou náměstí radnice naváže na mnohasetmilionovou rekonstrukci Vrbenského kasáren, kterou nyní provádí Královéhradecký kraj. Stavbaři by měli v celé lokalitě bývalých kasáren opravit zpevněné plochy i inženýrské sítě a obnovit zeleň. Místo osadí novým mobiliářem. Dosud prostor mezi kasárenskými budovami slouží jako parkoviště.

Přeměnou parteru mezi kasárnami by měl vzniknout víceúčelový prostor pro trávení volného času, setkávání i odpočinek obyvatel města. Přes nové náměstí by podle představ radnice mohla vést jedna z hlavních pěších cest do historického centra.

Hradecké muzeum se stěhuje do Gayerových kasáren opravených za 310 milionů

Vrbenského a Gayerova kasárna vnikla v 19. století. Jsou asi stejně velká a stojí zrcadlově proti sobě. V roce 2021 dokončil Královéhradecký kraj rekonstrukci Gayerových za 310 milionů korun, je v nich odborné pracoviště Muzea východních Čech.

Vrbenského kasárna kraj od loňského roku přestavuje na muzejní budovu. Dílo za 565 milionů korun má být hotové letos.

