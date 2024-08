Tři stroje na stavbě křižovatky byly výjimkou, firma však stihne práce včas

Výstavbu okružní křižovatky na spojnici mezi Častolovicemi a Solnicí na Rychnovsku si objednal Královéhradecký kraj především kvůli bezpečnosti a husté dopravě k automobilce Škoda Auto. Přes křižovatku vede také značená trasa od krajské metropole do Rychnova nad Kněžnou. Práce začaly na přelomu července, krátce před zahájením celozávodní dovolené v závodu. Kraj chtěl v maximální míře využít menšího provozu po dobu odstávky výroby.

Když byl na staveništi v pátek 12. července hejtman Martin Červíček (ODS), na záběrech za ním byl vidět čirý stavební ruch. Redaktor iDNES.cz se na stavbu vydal třikrát, pokaždé v jiném čase. Ve středu 31. července odpoledne natočil jen dva bagry, které ve směru na Častolovice prohlubovaly příkopy. Při další návštěvě v pondělí 5. srpna po poledni pracoval na stavbě jeden bagr, kterému dvojice těžkých náklaďáků navážela zeminu na středový ostrov křižovatky.

Ve chvíli, kdy si dělníci z nedalekého depa strojů všimli fotografa, vyrazili ještě kontrolovat nedaleký kanál. Nejčilejší ruch panoval při ranní návštěvě v pátek 9. srpna, kdy dvojice bagrů pracovala hned na dvou ramenech křižovatky a třetí stroj vykládal z nákladního vozu betonové zátarasy u čerpací stanice.

„Když stavba začala, bylo tady celkem rušno. Hlavně, když frézovali starý asfalt. To dokonce pracovali i ve svátek. Ale teď přijedou kolem sedmé a o půl čtvrté odpoledne už jsou pryč. V pátek zmizí už ve dvě hodiny. Většinou tu jezdí jeden dva stroje a nějaký náklaďák,“ říká Petr Šašek z čerpací stanice, která stojí hned vedle staveniště. Kvůli uzavírce se tam otočí jen pár aut ze sousední vesnice, a tak má dost času stavbaře pozorovat.

„Zadavateli asi stačí, aby dělali osm hodin denně. Nechce jim dávat nějaké příplatky. Tady by přitom klidně mohli dělat do noci, nikoho neruší. Jsme rádi, že nám aspoň nechali vjezd k pumpě,“ dodává čerpadlář.

Další poznatky ze staveniště sdíleli místní na sociálních sítích. Neušlo jim třeba to, že v neděli se na klíčové tepně k automobilce nic nedělá, ale stavbaři se nepředřeli ani v pracovních dnech.

„Jel jsem na kole před 14 dny a vypadalo to tam úplně stejně. Vše jede přes Rychnov, tady je to děs s provozem,“ napsal na Facebooku Viktor Špaček.

„Byl jsem tam minulé pondělí a viděl jsem tam jezdit jen jeden válec,“ popisuje další cyklista, kterého redaktor zastihl v sousední vesnici.

V okolí doprava stoupla

Objízdná trasa pro nákladní dopravu vede přes Vamberk a Rychnov nad Kněžnou. Osobní auta většinou odbočují už v Synkově-Slemenu, ale jezdí také přes Lupenici. Kdo zapomene včas jet jinudy, toho na posledních kilometrech značky navedou přes Libel a Třebešov.

„Dřív tady skoro nic nejezdilo a teď to je jedno auto za druhým. Já mám problém i dojít přes cestu ke kontejneru,“ popisuje seniorka Ludmila Freivaldová z Třebešova.

„Zvýšený provoz tu je, s tím jsme počítali. Občas se tu objeví i nějaký kamion a hlavně auta s valníky, co převážejí vozy z automobilky. Už jsem kontaktoval policii a požádal o zvýšený dohled,“ říká starosta Synkova-Slemena Stanislav Pantůček (nez.).

Stavbaři předstihli harmonogram

Redakce s výsledkem návštěv konfrontovala stavební firmu i Královéhradecký kraj, který si stavbu za 30 milionů korun včetně daně objednal.

„Opakovaně jsem se nechal o průběhu informovat a mám zdokladováno, že jsou v harmonogramu. Dělaly se tam rozsáhlé práce v podkladu, rozšiřují se ramena křižovatky, natahuje se odvodnění,“ reaguje na výtky hejtman Martin Červíček.

Na přestavbě křižovatky U Voříšku pracovaly 31. července před 16. hodinou dva bagry na výjezdu na Častolovice.

Zajímavé je, že zakázku v tendru získala firma Mados MT podnikatele Ivo Muthsama, který je stejně jako hejtman členem ODS a navíc šéfem její okresní buňky na Rychnovsku.

„Pracujeme tam se čtyřmi technologickými celky tak, jak nám organizace stavby dovolí. Jsou nějaké technologické postupy. Když zlepšujete zeminy vápnem a podobně, tak to pak musí nějaký čas hydratovat, než můžete pokračovat dál. Některé práce jsou rychlé, můžete tam využít kapacitní stroje, a některé ne. Harmonogram držíme a chtěli bychom stavbu dát do provozu dříve, než nám určují smlouvy. Ale na úkor kvality zkracovat termíny, to je někdy neproduktivní,“ odmítá kritiku Ivo Muthsam.

Kraj prý na dělníky dohlíží „dosti přísným zrakem“. Při pohledu na staveniště se ovšem nabízí otázka, zda požadovaný harmonogram nebyl nastavený příliš benevolentně a zda by se při vyšším nasazení nepodařilo práce urychlit.

„Harmonogram byl součástí zadávací dokumentace. Zpracovávají to kolegové, kteří těmto technickým a stavebním věcem rozumí,“ odmítá hejtman, podle kterého se naopak daří práce uspíšit. Stavba začala 7. července a měla trvat maximálně 6 měsíců s podmínkou, že hlavní směr na Solnici musí být průjezdný do 16. září. Podle hejtmana se ho nejspíš podaří dokončit už na přelomu srpna a září.

„Termíny probíráme s krajem na každém kontrolním dnu. Víme, co dovolí technologie, nezlehčujeme to. Máme také zájem to udělat rychle, protože co dlouho trvá, hodně nás stojí v nákladech,“ doplňuje Muthsam.