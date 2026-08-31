Tetín otvírá nový úřad. Kvůli rekonstrukci se obec dostala do problémů, pomohl kraj

Tomáš Plecháč
  17:12
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Přestavěnou budovu obecního úřadu s knihovnou, dětskou skupinou a komunitním centrem dnes otevřel Tetín na Jičínsku. Projekt za 25 milionů korun provázely velké problémy. Víska se 160 obyvateli ho mohla v původně plánovaném rozsahu dokončit jen díky osmnáctimilionové půjčce od kraje.

K původnímu přízemnímu objektu přibyla dvě patra. Nízkoenergetická budova obložená modřínovými prkny vzhledem připomíná stodolu. Je to největší investice v historii obce.

„Pokud se máme rozvíjet, musíme mít služby pro obyvatele a nemůžeme se spoléhat na okolní města, že nám je zajistí. Je to investice do budoucnosti. I kdyby se Tetín třeba někdy musel sloučit s jinou obcí, tato budova tady zůstane a bude sloužit regionu,“ říká starosta Matěj Hlavatý (STAN), proč se Tetín rozhodl v jednom objektu vybudovat zázemí pro několik služeb.

Multifunkční budova úřadu za 25 milionů v Tetíně korun je moderní. Obec pořídila hlubinné čerpadlo, fotovoltaické panely, podlahové topení či rekuperaci vzduchu. (31. srpna 2026)
Dětská skupina v Tetíně má kapacitu 12 míst, bude přijímat i jednoleté. (31. srpna 2026)
Starosta Tetína a poslanec Matěj Hlavatý (STAN) v dokončené budově úřadu
Nově otevřený obecní úřad s knihovnou, dětskou skupinou a komunitním centrem v Tetíně (31. srpna 2026)
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Obec s rozpočtem 3,5 milionu korun se kvůli změnám v podmínkách dotace dostala do potíží s financováním stavebních prací. Pomoci musel Královéhradecký kraj. Výběrové řízení na rekonstrukci a přístavbu vyhrála firma ASJ ze Světí na Hradecku s nabídkou 16 milionů korun bez daně.

Kvůli zdržení ve vyřizování dotace se změnil harmonogram a vítěz tendru nebyl schopen garantovat dokončení projektu v termínu. Tetín proto vybral druhého dodavatele EMH stavební CZ z Mladoboleslavska, který však nabídl cenu 20,4 milionu bez daně.

Do měsíce vrátí půjčku

Tetín uspěl ve třech dotačních programech ministerstva práce, ministerstva pro místní rozvoj a Královéhradeckého kraje, celkem dostane 20 milionů korun. Z původně plánovaných pěti etap, které měla obec díky dotacím postupně financovat, se po změnách podmínek staly dvě.

V první etapě Tetín však stihl jen bourací práce za 200 tisíc, na financování samotné stavby tak chyběly peníze.

„Věděl jsem, že ten problém přijde. Komunikoval jsem to s ministerstvem práce, ale bohužel podmínky nezměnilo. Pro malé obce by bylo nejlepší, kdyby dostávaly dotace na tak velké projekty předem,“ vysvětluje Matěj Hlavatý.

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Když banky odmítly poskytnout úvěr, obrátil se Tetín se žádostí o půjčku na hejtmanství. Zastupitelé v květnu schválili 18 milionů korun. Krajský radní Zdeněk Praus (ANO) označil počínání obce za nezodpovědné. „Jít s takovou nejistotou do tak rozsáhlého projektu je velký problém,“ řekl.

Tetín by podle starosty měl mít všechny dotační peníze do měsíce na účtě, pak půjčku vrátí kraji. Obec byla připravena i na variantu, že by krajské finance nezískala.

„V takovém případě bychom zastavili stavbu, zaplatili to, co bylo hotové, a dokončili bychom to později v menším rozsahu,“ tvrdí Hlavatý.

Stavba začala loni v červenci, z původní přízemní budovy obecního úřadu zůstala jen boční stěna. Ukázalo se, že objekt postavený v rámci Akce Z nemá základy. Dělníci je museli dodělat také u sousedního domu.

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I když nový obecní úřad vzhledem a dřevěným obložením připomíná stodolu, uvnitř je napěchovaný moderními technologiemi. Teplo dodává hlubinné čerpadlo, elektřinu fotovoltaické panely. Místnosti jsou vybavené podlahovým topením a rekuperací vzduchu, ve stropech jsou zabudované chladící panely. U dřevěných oken nechybí venkovní žaluzie. Díky tomu budou náklady na energie minimální.

Vezmou i jednoleté děti

V přízemí kromě kanceláře úřadu zůstala v jedné místnosti knihovna, po rekonstrukci je o něco větší. Název nese po dlouholetém tetínském knihovníkovi Josefu Nálepkovi. Sloužit bude také dětské skupině Týnka, která získala moderní zázemí ve druhém a třetím nadzemním podlaží.

Provozuje ji organizace Smolíček z Náchoda. Skupina má kapacitu 12 míst, v úterý do ní nastoupí osm dětí z Tetína a okolí, z toho polovina jednoletých. „V červnu jsme dokončili stavbu. Byl jsem překvapený, že zájem o místa v dětské skupině byl tak velký,“ poznamenává starosta.

O děti se budou starat tři učitelé. Skupina bude mít k dispozici i venkovní hřiště. „V sousedních školkách je plno, podobná služba pro děti od jednoho roku nám v regionu chyběla. Počítáme s tím, že se Tetín bude rozvíjet,“ říká Matěj Hlavatý.

Tetín se bude rozvíjet

Docházet sem bude i dvouletá dcera Aleny Rulfové z nedaleké Rohoznice, která díky tomu může nastoupit do zaměstnání.

„V mateřských školách berou děti až od tří let. Jedna babička je starší, druhá zase naopak pracující a já potřebuju nastoupit do práce na minimálně dva až tři dny. Dětská skupina v Tetíně mi hodně pomohla, nevím, jak bych to jinak řešila. Vyhovuje mi, že to budeme mít blízko,“ hodnotí Alena Rulfová.

Počet obyvatel by měl v blízké budoucnosti růst. Obec totiž chystá prodej 30 parcel pro stavbu rodinných domů, další pozemky připravuje ve spolupráci se soukromníky. Díky dálnicím D11 a D35 se výrazně zlepší dopravní dostupnost vesnice. Kvůli dotaci obec poskytne prostory dětské skupině zdarma.

V suterénu po přestavbě vzniklo komunitní centrum. Je to největší místnost v celé budově. Sloužit bude pro dětské výtvarné dílny, zkoušení divadla i pro další zájmovou činnost. Konat se zde budou také schůze zastupitelů.

Pokud by v budoucnu už nebyla v Tetíně dětská skupina potřeba, bude možné multifunkční budovu předělat například na stacionář pro seniory.

„Už při projektování jsme počítali s tím, aby mohla sloužit pro různé účely. Všude jsou proto široké dveře, z jedné strany domu jsou okna až k zemi a je to připravené, aby se tam mohl jednou přidělat výtah,“ dodává starosta.

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