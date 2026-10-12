Tetín vrátil kraji 18 mil.Kč za přestavbu úřadu, vznikla tam i dětská skupina

Obec Tetín na Jičínsku vrátila Královéhradeckému kraji 18 milionů korun, kterou jí poskytl formou návratné finanční výpomoci na dokončení přestavby obecního úřad. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Zrekonstruovaný objekt obec otevřela koncem srpna. Vznikla v něm mimo jiné dětská skupina.
"Peníze nám pomohly překlenout období do proplacení dotací na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Budova je dokončená, zkolaudovaná a slouží veřejnosti. Dětská skupina Týnka funguje a její kapacita je plně obsazená. Královéhradeckému kraji za pomoc děkujeme," uvedl starosta Tetína Matěj Hlavatý (STAN).
Celkové náklady na přestavbu objektu obecního úřadu byly asi 25 milionů korun. Na projekt obec získala dotace v celkové výši téměř 20 milionů korun. Podle dřívějšího vyjádření starosty byla přestavba budovy ve špatném technickém stavu nutností. V budově vznikla knihovna, pracovna obecního úřadu, multifunkční komunitní prostor a dvě patra dětské skupiny. Dětská skupina nesloužit jen pro Tetín, ale pro celý region.
"Mohu potvrdit, že Královéhradecký kraj obdržel od obce Tetín zpět částku 18 milionů korun, kterou jí poskytl formou návratné finanční výpomoci. Obec tak finanční prostředky vrátila před stanoveným nejzazším termínem splatnosti, kterým byl březen 2027," sdělil ČTK Lechmann.
Projekt dětské skupiny v Tetíně kraj podpořil dvoumilionovou dotací. Krajem poskytnutá dotace byla podle hejtmanství řádně vyúčtována, aniž vznikla povinnost vracet jakoukoli část poskytnutých prostředků.
Projekt přestavby se oproti původním předpokladům zpozdil. Původní termín dokončení byl letos v únoru, následně byl posunut na duben a nakonec na červenec, přičemž obec to stihla v červnu. Negativní vliv na harmonogram stavby měly podle zástupců obce změny podmínek dotace od ministerstva a zdlouhavý proces schvalování. Kvůli zpoždění mohla obec použít méně peněz k financování běžných výdajů. Obec se tak obrátila na kraj se žádostí o poskytnutí půjčky.
Krajští zastupitelé rozhodli o poskytnutí návratné půjčky 18 milionů korun obci v květnu, někteří z nich starostu kritizovali za finanční situaci obce.
Obec Tetín má asi 150 obyvatel. Dosavadní starosta Matěj Hlavatý před komunálními volby sdělil, že o funkci starosty se ucházet nebude.