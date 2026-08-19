Začíná multižánrový festival Theatrum Kuks, motivem budou i Braunovy sochy

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  8:52
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Hospitál Kuks (28. července).

Hospitál Kuks (28. července). | foto: Martin Veselý, MAFRA

24. ročník festivalu Theatrum Kuks připomíná historii areálu.
24. ročník festivalu Theatrum Kuks připomíná historii areálu.
24. ročník festivalu Theatrum Kuks připomíná historii areálu.
24. ročník festivalu Theatrum Kuks připomíná historii areálu.
16 fotografií
Světlo bude hlavním tématem jubilejního 25. ročníku multižánrového festivalu barokního umění Theatrum Kuks. Na několika místech v hospitálu a jeho okolí se uskuteční od středy do neděle. Kromě barokní hudby, divadla a tance festival nabídne přednášky a workshopy.

Už v úterý začala v Rentzově muzeu barokního tisku výstava objektů a imaginárních reliéfních textů Uvězněné spisy od Aleny Laufrové.

Ve středu od 16.30 hodin se u mostu uskuteční vernisáž landartové instalace Jaroslava Libanského Loutkářova noční můra. Vrcholem úvodního dne bude operně-taneční show Divadlo světa na nádvoří, která propojuje barokní estetiku a současné divadelní prostředky.

24. ročník festivalu Theatrum Kuks připomíná historii areálu.
24. ročník festivalu Theatrum Kuks připomíná historii areálu.
24. ročník festivalu Theatrum Kuks připomíná historii areálu.
24. ročník festivalu Theatrum Kuks připomíná historii areálu.
16 fotografií

Příběh inspirovaný románem francouzské spisovatelky Anne Delaflotte Mehdevi diváky zavede do doby hraběte Šporka, kdy se v Čechách rodila operní tradice. Hodinu před půlnocí bude na programu světelná show v podání Blackout Paradox a Divadla DNO.

Hned několikrát se na festivalu představí divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten, který stál u zrodu Theatra Kuks. Třídílná pouliční inscenace Jedem s medem! vznikla na motivy kukských soch od Matyáše Bernarda Brauna. Stejný inspirační zdroj má inscenace Hněv, která tuto emoci zkoumá prostřednictvím osobní zkušenosti.

Geisslers Hofcomoedianten přivezou představení Krása střídá nádheru, jež vzniklo volně podle poslední Moliérovy tragikomedie-baletu Psyché z roku 1671. Souboru bude patřit také závěr 25. ročníku. V neděli v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem zahraje inscenaci Projekt Casanova. Jak voní ramlice o posledních dnech Giacoma Casanovy na zámku Duchcov.

Dějištěm bude šporkovská hrobka

Jednou z několika festivalových premiér bude intimní pohybový projekt s živou hudbou Memento Mori – světlo, pohyb, zvuk. Stojí za ním režisér Jan Komárek a tanečnice Andrea Miltnerová. Dějištěm pátečního představení bude šporkovská hrobka.

22. srpna 2025

Do Kuksu míří řada zahraničních umělců. Italský divadelní soubor UnterWasser nabídne oceňovanou loutkovou inscenaci pro velké i malé diváky Out.

Na festivalu vystoupí portugalský hráč na historické strunné nástroje Tiago Matias, slovenský divadelník Andrej Lyga se sólovým projektem Monarchiot nebo slovinský loutkář, herec a hudebník Matija Solce se situační komedií Charms je vinen.

Jádrem inscenace je originální nástroj – kompozice z akordeonů, dud, analogových mechanismů, částí panenek, midi technologií a hodin bez ručiček.

Kofola, léto začíná na festivalech
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