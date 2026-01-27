Kraj do domova v Tmavém Dole auditory neposlal, policie řeší další oznámení

Kriminalisté se znovu zabývají děním v krajském Domově sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku. Nově se věnují trestnímu oznámení na neznámého pachatele, které na přelomu roku kvůli údajně chybějícímu majetku podal pověřený ředitel zařízení Martin Scháněl. Už předloni přitom policie prověřovala hospodaření organizace.
Kraj Schánělovi svěřil vedení organizace poté, co rada v srpnu náhle odvolala z vedení domova Martina Kryštofa Kubáka kvůli napjaté personální situaci. Dění v domově tehdy osobně řešil hejtman Petr Koleta (ANO).

Už předloni kriminalisté prověřovali hospodaření organizace za ředitele Antonína Stanislava, který současně s vedením domova působil jako náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka (tehdy oba ODS). Nyní jde tedy o další podání.

„Na konci roku jsme dělali inventuru majetku a přitom jsme zjistili, že část evidovaného majetku chybí. Podal jsem proto trestní oznámení na neznámého pachatele,“ potvrdil redakci iDNES.cz Martin Scháněl, který vedl domov od září do konce roku 2026. Od ledna má zařízení novou ředitelku – dřívější ekonomku domova Kateřinu Pincákovou.

Jedná se o majetek v řádu desítek tisíc korun. Jde o různé věci. Více bych se k tomu kvůli vyšetřování nevyjadřovala,“ sdělila. Policie zatím nikoho neobvinila.

„Intenzivně prověřujeme veškeré okolnosti a souvislosti vztahující se k pobytovému sociálnímu zařízení na Trutnovsku. Vzhledem ke stále probíhajícímu prověřování zatím nelze sdělit bližší informace,“ uvedla krajská policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Bývalý ředitel Kubák o aktuálním dění v domově informace nemá. K chybějícímu majetku se prý nemůže vyjádřit. „Dělali jsme průběžnou inventuru v červnu. Majetek, který nebyl dohledaný, se řešil. Co se dělo potom, nevím,“ řekl.

Kriminalisté přitom podle informací redakce iDNES.cz ještě ani nevyhodnotili předchozí podání, které na jaře 2024 inicioval tehdejší hejtman Martin Červíček (ODS).

Blažkův náměstek Stanislav promluvil. Přiznal chyby v administraci smluv

Po nuceném odchodu ředitele Stanislava poslal kraj do domova hloubkovou kontrolu, která odhalila chybějící doklady za zboží a služby v hodnotě dvou milionů korun, dělení veřejných zakázek mimo soutěže, soukromé cesty služebními vozy či neoprávněné příplatky ke mzdám.

Úklid vyvolal bouři

Když na jaře 2024 nastoupil do vedení domova Kubák, kraj mu uložil, aby škody vymáhal po předchozím vedení. Měl také upravit organizační strukturu a systém odměňování.

Zřejmě kvůli následujícím krokům se situace v domově vyostřila natolik, že v organizaci vznikly dva názorové tábory a na kraj střídavě chodily stížnosti a hrozby odchodů i dopisy na podporu vedení. Hejtman Koleta nejprve situaci v domově řešil osobně, a když se nelepšila, došlo k odvolání Kubáka.

„Hrozil odchod dalších klíčových zaměstnanců. Vládl tam chaos,“ vysvětloval v září na krajském zastupitelstvu Koleta.

„Řekla bych, že po odvolání pana ředitele se situace stabilizovala. Všechno běží v normálních kolejích. Víceméně se to vrátilo do předchozího stavu,“ řekla nyní jedna z pracovnic, která si však s ohledem na dřívější atmosféru nepřála zveřejnit jméno.

Vedení kraje slibovalo audit

Rozhodnutí rady vyvolalo na krajském zastupitelstvu asi hodinovou diskusi. Při té z úst hejtmana i náměstkyně pro sociální oblast Jany Hůlkové (ANO) několikrát zaznělo, že situaci v domově by měla dodatečně vyhodnotit kontrola.

„Udělejme interní audit, prověřme situaci a zhodnoťme relevantní okolnosti,“ řekla tehdy Hůlková.

„Nechme ten příběh dokončit auditora. Naše přání je, aby tam byly co nejlepší podmínky pro naše blízké,“ reagoval Koleta na kritiku opozice, která se v září dožadovala vysvětlení postupu radních.

„Jestli říkáte, že tam něco je, já to chci slyšet, až budou ty kontroly hotové. A ne, že to budou kontroly, které uděláte vy, ale že to bude vyfutrované, abychom mohli říct: ano udělali jsme to správně,“ hřímal opoziční zastupitel a poslanec Ivan Adamec (ODS).

Ne audit, pouze místní šetření

Jenže žádný hloubkový audit se nekonal. Do zařízení se přijeli znovu podívat jen úředníci sociálního odboru kraje, kteří situaci v domově řešili i před odvoláním Kubáka.

„Provedli jsme tam místní šetření. Zkoumali jsme období po nástupu ředitele Kubáka,“ uvedl vedoucí odboru Jiří Vitvar.

Podle kraje k místnímu šetření došlo na základě zprávy pověřeného ředitele Martina Scháněla, který měl po odvolání Kubáka situaci v domově stabilizovat.

12. srpna 2025

„Tato zpráva obsahovala mimo jiné i jím zjištěné nedostatky a pochybnosti, které se objevily až po ukončení (dřívější) kontroly ze strany zřizovatele. Cílem tohoto místního šetření nebylo zahájení nové kontroly dle kontrolního řádu, ale ověření, zda organizace postupuje transparentně, odpovědně a podle vnitřního kontrolního systému,“ vysvětlil mluvčí kraje Dan Lechmann.

Kraj přitom předloni na základě kauzy právě v Tmavém Dole zcela přepracoval kontrolní mechanismy svých příspěvkových organizací. Provádět je mají týmy složené z úředníků různých odborů. Ti navíc měli v týmech rotovat.

„Sjednocujeme finanční analytiku, budeme více pracovat s daty a analýzou rizik. Kontroly budou komplexnější,“ popsal tehdy úpravy ředitel úřadu Miroslav Vrba.

„Zařízení s námi moc nemluví“

Dění v Tmavém Dole sledují i starostové z okolí. Ti si stěžují na nedostatek informací. Kraj je o řešení situace neinformoval, přestože se na hejtmanství obrátili písemně.

„Nedostali jsme ani odpověď, nevíme, co se tam děje. Pracujeme s informacemi od zaměstnanců nebo od příbuzných klientů,“ řekl starosta Malých Svatoňovic Vladimír Provazník (nez.).

Ještě si pohladit poníka. Další seniory zvířata nepotěší, na protest je odvezli

Po výměně vedení došlo podle něj také ke zhoršení komunikace mezi domovem a obcemi, jejichž občané často v Tmavém Dole končí. Jednotliví zaměstnanci se pak mají obracet na obce s žádostí o pomoc při organizaci některých akcí, které dříve připravovalo vedení domova.

„Stěžují si, že na ně nemají prostředky. Zařízení s námi moc nemluví. Zklamala mě činnost kraje, který nám nebyl schopen ani představit nového ředitele nebo ředitelku,“ dodal Provazník, který považuje za ztrátu i konec zvěřince v areálu domova.

Tamní klienti podle něj často celý život hospodařili a žili se zvířaty. Lamy, slepice či poníci navíc do areálu táhly i širší rodiny klientů. Chovatelé, kteří zvířata domovu sponzorsky poskytli, je po odvolání bývalého ředitele odvezli.

