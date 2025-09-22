V loňském roce ČEZ Teplárenská začala teplo do domácností dodávat o tři dny dříve než letos.
V Krkonoších začala topná sezona
Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo
Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.
Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic
Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...
Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje
O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...
Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?
Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.
V Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí už začala topná sezona. Důvodem je pokles průměrných denních teplot pod hranici třinácti stupňů Celsia.
Na Praze 10 podpoří městskou policii motivačním příspěvkem dva miliony korun
Praha 10 dlouhodobě podporuje své strážníky nejen prostřednictvím finančních příspěvků, ale také přidělováním obecních bytů. Nyní přibývá další forma podpory, jejímž cílem je motivovat příslušníky...
Lebku svatého Václava při přesunu na pouť do Boleslavi ochrání nový relikviář
Lebku svatého Václava o víkendu při přesunu na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi u Prahy ochrání nový relikviář. Speciální klimatizovaná...
Novou lanovku na Ještěd budou projektovat firmy SIAL a Valbek
Zakázku na projektování nové lanovky na Ještěd v Liberci získaly projekční kanceláře Valbek a SIAL architekti a inženýři. Konsorcium dvou místních firem podalo...
Z důvodu technické závady eskalátorů je stanice metra Jinonice uzavřena. Cestující musejí použít BUS 149, 219 do nejbližší stanice metra Nové Butovice, výluková linka x137 prozatím nebyla prodloužena...
Vodním záchranářům na Slapech v letošní sezoně ubylo zásahů
Vodním záchranářům na Slapech v letošní sezoně ubylo zásahů. Bylo jich 159, meziročně o 12 procent méně. Statistiku ovlivnila koordinace zásahů s posádkami...
Na silnici I/34 u Lásenice se čelně srazila auta, spolujezdkyně zemřela
Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dnes dopoledne čelně srazila dvě auta. Na následky zranění zemřela spolujezdkyně z jednoho vozu a další dva...
Pardubice zaplatí 25.000 eur za spor o design nádražního mobiliáře
Město Pardubice se chce mimosoudně dohodnout s firmou Escofet 1886 a zaplatit jí 25.000 euro (606.250 Kč). Spor se týká mobiliáře pro autobusové nádraží, který...
Havířovský primátor Baránek řekl k obvinění, že se vědomě ničeho nedopustil
Primátor Havířova na Karvinsku Ondřej Baránek (ANO) k obvinění kvůli pronajímání městských bytů řekl, že se vědomě ničeho nedopustil. Stejně se na dnešním...
Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil
Nedaleko Balkové na severním Plzeňsku spadlo menší letadlo, které následně začalo hořet. Policisté informovali, že pilot stroje nepřežil. Zatím nevyloučili zranění či úmrtí dalších lidí. Prohledávají...
Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Spolujezdkyně čelní střet nepřežila
Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dopoledne čelně srazila dvě auta. Na následky zranění zemřela spolujezdkyně z jednoho vozu a další tři lidé utrpěli zranění. Záchranáři navíc...
Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná
Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...