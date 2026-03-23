Jel opilý a s pervitinem. Řidiče obvinili, že smetl auto a zabil jeho šoféra

  10:02aktualizováno  10:02
Po devíti měsících od tragické nehody dvou aut na silnici I/37 na Trutnovsku policie obvinila devětadvacetiletého řidiče dodávky. S největší pravděpodobností totiž právě on vážnou dopravní nehodu způsobil. Zemřel při ní čtyřiatřicetiletý šofér v protijedoucím osobním autě, které po nárazu skončilo v louce.

Tragická nehoda dodávky a osobního auta u Kohoutova na Trutnovsku (27. června 2025) | foto: Policie ČR

Kriminalisté zahájili trestní stíhání začátkem března. Řidič dodávky čelí obvinění z přečinu usmrcení z nedbalosti a z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policie mu přičítá vážnou dopravní nehodu z 27. června 2025, při níž po 6. hodině ráno zemřel řidič vozu Ford.

Opilý řidič dodávky vletěl do protisměru a smetl osobák. Muž v něm nepřežil

„Obviněný muž v nákladním vozidle jel od obce Výšinka na Kocbeře, přičemž nepřizpůsobil rychlost jízdy, nejel při pravém okraji komunikace a při projíždění pravotočivé zatáčky přejel s vozidlem do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Prověřování ukázalo, že řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu a pervitinu.

„Kromě toho lustrací jeho osoby jsme zjistili, že nebyl držitelem platného řidičského průkazu. Dopravní policisté dále na místě tragické dopravní nehody zjistili, že nákladní vozidlo nemělo platnou technickou kontrolu a na levé přední pneumatice byl nedostatečný vzorek dezénových drážek,“ popsala mluvčí.

V případě prokázání viny muži hrozí trest vězení od jednoho roku do šesti let.

Nejčtenější

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Vlak má opět zpoždění? Zjistěte, kdy vzniká nárok na finanční odškodnění nebo náhradní ubytování

Řada vlaků má na pražském Hlavním nádraží zpoždění i 190 minut. (13. ledna 2026)

Zpoždění nejsou v železniční dopravě ničím neobvyklým, přitom jen část cestujících ví, že pokud přesáhne 60 minut, mají nárok na odškodnění. Při odklonech nebo rušení spojů musí dopravci zajistit...

Začaly brněnské Dny elektronové mikroskopie, nabízí třeba exkurze do laboratoří

ilustrační snímek

Pohledy do světa, který jinak zůstává lidskému oku skrytý, zprostředkovávají brněnské Dny elektronové mikroskopie. Ode dneška do neděle se na univerzitách, v...

Za útok berlí na Babiše platí pro invalidu podmínka, peněžitý trest soud nepřidal

Vladislav Nogol před zahájením jednání krajského soudu (23. března 2026)

Za loňský útok berlí na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na volebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku platí pro invalidního důchodce Vladislava Nogola podmínka, peněžitý trest nedostane. V...

Sokolov opraví střechu Hornického domu, památku pokryjí červené tašky

Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...

Město Sokolov pokračuje v opravách Hornického domu. Kulturní památka získá ještě letos novou střechu. V souladu s požadavkem památkářů bude dominantu náměstí Budovatelů nově zdobit krytina z...

Byla to jen formalita. Dvorecký most dostal definitivní razítko na svůj název

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Potvrzeno. Nový pražský most přes Vltavu dostal oficiálně název Dvorecký. Pojmenování spojnice mezi Prahou 4 a 5 definitivně stvrdili radní. Most se otevře v půlce dubna.

Péče o zuby: Jednoduchý každodenní návyk, který chrání zdraví vašeho psa

Na Nymbursku se srazil osobní a nákladní vlak, provoz na trati stojí

Následky srážky vlaků v Křinci na Nymbursku. (23. března 2026)

V Křinci na Nymbursku se v pondělí ráno srazil osobní a manipulační vlak. Soupravy nevykolejily a při kolizi se nikdo nezranil. Událost vyšetřuje Drážní inspekce (DI), na místě je nyní několik...

České soudy často rozhodují na základě nepravdivých posudků

23. března 2026  10:42

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začne 24. března, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

Talent roku je ze Slováckého divadla. Kritici ocenili herečku Kláru Ondrůškovou

Herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Klára Ondrůšková získala Cenu...

Za necelý rok v angažmá už zazářila coby Eva v hlavní roli inscenace Gazdina roba režiséra Michala Zetela, Puk v komedii Sen noci svatojánské v režii Janky Ryšánek Schmidtové a v inscenaci Masaryk,...

Lesk a bída fotbalových miliardářů z Brna. Jednoho soudí, druhý brojí proti umění

Komentář
Zleva Vojtěch Kačena, majitel fotbalové Zbrojovky Brno, a Igor Fait, majitel...

Devět tisíc lidí na fotbale v Brně, to se jen tak nevidí! Pamětníci se možná budou ošívat, protože si vybaví parádní návštěvy na stadionu Za Lužánkami, kam ve zlatých časech běžně chodilo dvacet,...

Světový den medvědů: Osm druhů v přírodě a jeden v srdcích dětí

23. března 2026  10:30

