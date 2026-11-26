Pomalé tempo zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech kritizuje předseda dopravního výboru kraje a zastupitel Náchoda Jiří Prokop (ANO). Správa železnic podle něj modernizuje přejezdy neefektivně
„Místo toho, aby se snažila zabezpečit přejezdy, které jsou označeny pouze dopravní značkou, zvyšuje se bezpečnost na přejezdech, kde už světelná signalizace je, aniž by takové zabezpečovací zařízení bylo na hraně své životnosti,“ varuje Prokop s poukazem na úterní tragickou srážku vlaku s autobusem u Ohnišťan na Hradecku.
Právě autobusy jsou podle Prokopa na podobných místech zranitelnější, protože jejich rozjezd po zastavení na stopce trvá déle než u osobního auta. U Ohnišťan k tomu navíc přispěl ostrý úhel, který vozovka s kolejemi svírá. Souprava tam narazila do zadní části autobusu, který právě opouštěl přejezd.
„Vlak při rychlosti 100 kilometrů za hodinu, která v daném místě je, ujede více než 22 metrů za sekundu. Za pět sekund tak urazí vzdálenost 138 metrů,“ připomíná.
Zvýšením bezpečnosti přejezdů na vedlejších komunikacích se chce věnovat i první náměstek hejtmana Jan Jarolím (ANO), který má v gesci dopravu. Příští týden chce otázku otevřít na jednání s generálním ředitelem Správy železnic Tomášem Tóthem.
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Zemřela cestující z autobusu, který se na přejezdu srazil s vlakem
„Chtěli bychom to téma zvednout, aby se situace zlepšila alespoň tam, kde jezdí linkové autobusy. Je škoda, že se tyto otázky otevírají vždy až poté, co se něco stane,“ říká Jarolím.
Kraj chce vytipovat přejezdy, přes které vedou trasy linkových autobusů, a přednostně žádat právě jejich úpravu. V současnosti podle Prokopa dochází k tomu, že se bezpečnost v těchto místech „papírově“ zvyšuje snížením traťových rychlostí, což někdy vede k projíždění malých zastávek.
„Některé železniční přejezdy jsou svým uspořádáním značně nevhodné, třeba kvůli šikmému křížení, prudkému stoupání či těsné blízkosti silniční křižovatky. Ideální řešení je jejich náhrada nadjezdem, podjezdem nebo úplné zrušení. Bohužel první dvě varianty jsou finančně velice nákladné,“ připouští Prokop, který za příklad dává přejezd v Malém Poříčí u Náchoda, který je těsně za odbočkou v prudkém klesání. Kraj tam v minulosti neúspěšně žádal o úpravu.
V Česku je téměř 7500 železničních přejezdů. Z toho na víc než 3100 míst je pouze výstražný kříž, přes dva tisíce přejezdů má světelnou signalizaci bez závor a podobný počet křížení má závory. Vloni šlo na modernizaci přejezdů 1,6 miliardy korun, letos to má být zhruba miliarda.
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„V letošním roce projde úpravou celkem 93 železničních přejezdů, přičemž na 51 z nich dojde ke zvýšení úrovně zabezpečení,“ uvedla na jaře mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.
V loňském roce došlo na české železnici ke 131 střetům vlaků s auty. Zabezpečení železničáři přednostně zvyšují na rizikových místech. Při výběru konkrétních přejezdů se Správa železnic zaměřuje především na lokality s vyšším výskytem nehod, na silnice nižších tříd a na úseky v zastavěných oblastech.