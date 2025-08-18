U lesa stále zůstává odpad, hejtman přesto ocenil obec za zvelebování prostoru

Tomáš Hejtmánek
  17:12aktualizováno  17:12
Obec Třebnouševes na Jičínsku převzala o víkendu cenu hejtmana za dlouhodobé zvelebování veřejného prostoru, přestože jen před několika měsíci dostala pokutu za černou skládku. Podle kraje o ocenění rozhodla komise soutěže Vesnice roku, a obec navíc doložila, že skládka už je odstraněná. V terénu je však zřetelné, že na lesním pozemku část nelegální navážky zůstala.

Vedení Třebnouševsi loni na jaře umožnilo navést na pozemek výkopovou zeminu a suť zastupiteli a podnikateli Jiřímu Zemanovi (Sdružení obce), který ve vesnici rekonstruuje usedlost.

Podle vzájemné korespondence, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, mělo jít o 44 navážek po 15 tunách, tedy celkem 660 tun materiálu. Kromě zeminy obsahoval cihly, beton a další demoliční odpad.

Na okraji lesa v Třebnouševsi stále leží stavební odpad. (15. srpna 2025)
Jeden ze záběrů z odvozu suti, které obec poskytla kraji jako důkaz likvidace skládky.
Na okraji lesa v Třebnouševsi stále leží stavební odpad. (15. srpna 2025)
Na okraji lesa v Třebnouševsi stále leží stavební odpad. (15. srpna 2025)
Případem se později zabývala policie i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která navážku označila za černou skládku a uložila obci pokutu 50 tisíc korun.

Když letos v březnu inspektoři místo navštívili podruhé, nařídili Třebnouševsi stále existující skládku odstranit a lesní pozemek znovu osázet stromy. Mezitím se však obec účastnila soutěže Vesnice roku a získala cenu hejtmana za dlouhodobé zvelebování veřejného prostoru.

Když paradox vyšel před časem najevo, podmínil hradecký hejtman Petr Koleta (ANO) předání ceny tím, že obec skládku odstraní. „Předpokládal bych, když máme nějakou komisi, že si takové věci pohlídá,“ upozornil tehdy Koleta, že o cenách rozhoduje hodnoticí komise, která vesnice v rámci soutěže navštěvuje.

Minimálně někteří členové komise o škraloupu Třebnouševsi věděli, přesto nechtěli ocenění zrušit. Jeden z jejích členů, starosta Tetína na Jičínsku Matěj Hlavatý (STAN), to vysvětluje tím, že komise má jasně daná kritéria hodnocení, která obec splnila. Podle něj je kauza spíš výsledkem znepřátelených stran ve vesnici.

„Tam nejde o nic jiného než o politický boj. Nerad bych, aby se do něj soutěž zapletla. V naší kompetenci není hodnotit spory mezi zastupiteli,“ sdělil už dříve Hlavatý.

Uklizeno, nebo ne?

Podle kraje Třebnouševes skládku zlikvidovala a předání ceny tedy nic nebránilo. Slavnostní akt se konal o víkendu v Bezděkově nad Metují na Náchodsku, který v krajském kole zvítězil.

„Obec Třebnouševes nám doložila, že ten, kdo tu skládku založil, si suť z pozemku odvezl. Mají na to i doklady o likvidaci. Proto jsme neměli důvod předání ceny přehodnotit,“ uvedla mluvčí hejtmanství Martina Svatoňová.

Jenže podle místních i vlastního zjištění redakce iDNES.cz v lokalitě značná část navážky zůstala. Na fotkách, které obec poskytla Královéhradeckému kraji, sice je vidět bagr a nákladní auto, ale místní hovoří o tom, že při odvozu Jiří Zeman použil třikrát menší kontejnery než v době navážky. Jestliže před rokem se mělo jednat o 44 vleků, nyní by musel být počet odvozů ještě vyšší.

Jeden ze záběrů z odvozu suti, které obec poskytla kraji jako důkaz likvidace skládky.

„Tam se to vozilo velkým traktorovým vlekem a zpátky jen malým náklaďákem,“ poznamenal opoziční zastupitel a bývalý starosta Miroslav Vojtíšek (SNK Třebnouševes, Ostrov a Vinice).

Takové četnosti jízd by si jistě všimli lidé v místní části Ostrov, přes kterou se k obecnímu lesu jede. Ti však hovoří jen o loňské navážce zeminy do lesa. „Jo, vloni tam toho jezdilo hodně, ale letos jsme si ničeho nevšimli,“ poznamenali lidé z domu na okraji obce.

„Kdyby tady jezdily desítky náklaďáků, ty bychom určitě viděli. To je vyloučené,“ řekl pracovník stavební firmy z nedaleké dálnice, která má hned u cesty do lesa deponii kameniva a stavební buňku.

Podle leteckých snímků na Geoportálu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního byla v lokalitě ještě v roce 2022 souvislá zeleň. Na snímcích z loňského července už jsou vidět hromady navážky. Podle ČIŽP měla zabrat 463 čtverečních metrů lesního pozemku. Nyní je v místě rozhrnutá zemina o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Na okrajích je zřetelná výška vrstvy kolem 50 centimetrů. To odpovídá téměř 400 tunám materiálu nad původním terénem.

Na místě skládky nové stromy

„Od pana Zemana mám informaci, že z pozemku odvezl stejné množství, které tam uložil. Některé kupy tam ale byly už dříve. Zbytek proto rozhrnuli, aby terén srovnali,“ vysvětlil starosta Třebnouševsi Jaroslav Dušek (Sdružení obce).

Zastupitel navezl do lesa stavební suť. Teď má obec dostat ocenění za zeleň

„Nevím, jak spočítali ty celkové tuny. Oni vynásobili počet vleků nosností, ale takhle to nefunguje. Já když jsem to odvážel, tak každé auto se vážilo a mělo úplně jinou váhu s rozdílem v tunách. Nicméně já to, co jsem tam dal, jsem odvezl,“ potvrdil iDNES.cz Jiří Zeman.

Obec se dohodla se silničáři, že na lesní pozemek navezou další zeminu ze sousední stavby dálnice. Ta by měla případné zbytky dřívějších navážek zakrýt. Navrch pak přijdou vysázet nové stromy. Zvýšení pozemku podle starosty Duška už dříve doporučili obci odborníci, aby se sazenice lépe uchytily. „K navážce z dálnice by mělo dojít asi koncem září,“ doplnil starosta.

