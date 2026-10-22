Tři strany v H. Králové mají koaliční smlouvu, primátorkou dál Springerová (HDK)

Autor: ČTK
  21:51aktualizováno  2. listopadu 12:06
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Koaliční smlouvu dnes v Hradci Králové podepsali zástupci vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, koalice Pirátů a Starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Trojkoalice má v zastupitelstvu 20 ze 37 mandátů. Primátorkou zůstane Pavlína Springerová (HDK), která v čele města stojí od listopadu 2022. Ustavující zasedání zastupitelstva s volbou vedení města bude v úterý 3. listopadu od 15:00 v sále Adalbertina.

Strany trojkoalice se na vládě v Hradci Králové na nadcházející čtyři roky shodly již večer po oznámení výsledků komunálních voleb 10. října. Následně mimo jiné řešily, zda se členem koalice stane i ODS. Po zhruba týdenním jednání se trojkoalice dohodla na tom, že bude pokračovat v sestavování vedení města bez občanských demokratů. V opozici budou kromě ODS hnutí ANO a uskupení Náš Hradec.

Prvním náměstkem primátorky by se podle koaliční dohody měl stát Dominik Žilka (STAN). Dalšími náměstky budou stávající náměstek Lukáš Řádek (TOP 09), Kamil Podroužek (HDK), Martina Erbsová (Zelení) a Kamil Kubica (Piráti). Kubica bude neuvolněným náměstkem, tedy ne plně placeným. Také dosavadní vedení města bylo složené z primátorky a pěti náměstků, všichni byli uvolnění, tedy plně placení.

V jedenáctičlenné radě města bude pět zástupců koalice HDK a TOP 09, kromě Springerové, Řádka a Podroužka v radě zasednou Janette Prošková (TOP 09) a Jaroslav Pokorný (HDK). Za Piráty a Starosty budou v radě ještě bývalý ministr a někdejší hradecký primátor Martin Dvořák (STAN) a Luboš Hoker (STAN). Za KDU-ČSL v radě zasedne ředitelka Diecézní charity Hradec Králové a bývalá náměstkyně primátora Anna Maclová.

Programové prohlášení by chtěla koalice podle Springerové připravit do 25. listopadu. "Nejsou mezi námi žádné podstatné programové rozpory. Naše koalice bude koalicí kontinuity, která bude chtít dotáhnout projekty nastartované v posledních čtyřech letech. Na tom ale neusneme a budeme připravovat i nové projekty a investice," řekla.

Strany trojkoalice za priority označily přestavbu Benešovy třídy, přípravu obnovy Velkého náměstí, rozvoj dostupného bydlení, stavbu parkovacích kapacit, přijetí zásad spolupráce s investory, modernizaci škol, kultivaci veřejného prostoru, odpovědnou rozpočtovou politiku a bezpečnost.

Kubica dnes mezi priority nového vedení města uvedl hledání strategického partnera pro extraligový hokejový klub Mountfield HK, v němž nyní drží po 50 procentech město a prodejce zahradní techniky Mountfield. Město také podle něj bude řešit získání státních pozemků pod městským kongresovým centrem Aldis, které má pozemky nyní od státu v nájmu.

Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků má po říjnových volbách v zastupitelstvu 11 mandátů. Piráti a Starostové mají šest zastupitelů a uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL má tři mandáty. Hnutí ANO má deset mandátů, ODS čtyři a Náš Hradec tři.

Minulé vedení města tvořili HDK a TOP 09, Piráti, Změna pro Hradec a Zelení a ODS.

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