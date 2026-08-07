Triatlonový závod Ironman v H. Králové uzavře řadu ulic a omezí i linky MHD

Závod Ironman 70.3 v Hradci Králové, který se uskuteční od 14. do 16. srpna s hlavním závodem v neděli, zkomplikuje v různých částech města dopravu. Budou platit dočasná dopravní omezení, uzavírky pro automobily, pěší nebo cyklisty, omezení se dotknou také 14 linek městské hromadné dopravy (MHD). ČTK to dnes sdělili zástupci magistrátu a pořadatelů. Do Hradce dorazí téměř 3500 závodníků ze 45 zemí světa, jež se utkají v plavání, jízdě na kole a běhu.
"V neděli 16. srpna bude zahájen již vyprodaný hlavní závod Ironman 70.3 s 1750 účastníky a startem v 9:30 skokem do Labe před Sokolem na Eliščině nábřeží. Závodníkům bude možné fandit z doprovodných zón. Po absolvování plavání, cyklistiky a běhu by mohli cílovou rovinkou na Masarykově náměstí proběhnout první závodníci po 13:00," uvedl ředitel závodu Roman Šinkovský. Po oba víkendové dny bude pro návštěvníky připravena řada aktivit.
Omezení v dopravě začnou na některých místech platit už před víkendem a budou souviset s přípravami akce. Zákaz zastavení bude platit od 11. do 18. srpna na Eliščině nábřeží od filharmonie k budově městských lázní. Od 12. do 16. srpna nebude možné parkovat na Eliščině nábřeží od ulice Ludovíta Štúra po budovu filharmonie. Od čtvrtka 13. do neděle 16. srpna nebude možné zaparkovat na Eliščině nábřeží před muzeem, v ulici Palackého a Kotěrově ulici.
Od pátku 14. srpna do neděle 16. srpna se k Eliščině nábřeží přidá úsek od ulice Divišova po ulici Ludovíta Štúra, která bude uzavřena v obou směrech, okolí náměstí 5. května a Smetanovo nábřeží. Po celý víkend budou uzavřené ulice Havlíčkova, Šimkova od ulice Akademika Bedrny po Divišovu, Tylovo nábřeží, Pospíšilova ulice, V Kopečku a také části třídy Karla IV. "Největší omezení v dopravě začnou platit v neděli 16. srpna, kdy nebude možné vyjíždět či zajíždět do některých ulic, přes které povedou závodní tratě," uvedli pořadatelé.
Závodníci se nebudou soustředit jen na centrum města, kde absolvují plavání. Po plavání nasednou na kolo a čeká je 90 km dlouhá trasa do Jaroměře, Třebechovic pod Orebem a Opočna, odkud se vrátí do Hradce, kde vyrazí na závěrečný půlmaraton.
Omezení kvůli závodu se dotkne linek MHD s čísly 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 33. Aktuální informace budou na webu www.dpmhk.cz. Dopravní omezení a doporučená parkoviště budou na webu www.ironmanczech.com v sekci Doprava. Od 12. do 16. srpna od 9:00 do 18:00 bude fungovat pro dopravní informace speciální telefonní linka 735 091 631.
Při dohledu na dodržování veřejného pořádku a plynulost v dopravě bude s pořadateli i strážníky spolupracovat Policie ČR. "Žádáme zejména řidiče, aby byli ohleduplní, tolerantní a respektovali dopravní značení i pokyny policistů, strážníků a pořadatelů. Návštěvníkům doporučujeme plánovat své cesty s dostatečnou časovou rezervou. Projíždějícím řidičům doporučujeme, aby se oblasti konání závodu pokud možno vyhnuli," uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.