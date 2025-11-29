Ve Vrchlabí vznikají trofeje pro světový pohár ve Špindlu, evokují černou sjezdovku

Tomáš Plecháč
  7:32aktualizováno  7:32
Ještě nedávno pracoval v kanceláři a organizoval firemní akce, teď Martin Plůcha z Vrchlabí vyrábí trofeje pro vítězky Světového poháru v alpském lyžování žen, který se na konci ledna po třech letech vrátí do Špindlerova Mlýna. Trofeje z betonu a dřeva vznikají v bývalém řeznictví.

Mikaela Shiffrinová a další hvězdy světového lyžování už mají doma jeho výtvory z roku 2023. Stejně jako tehdy pohár kombinuje beton a dřevo, tentokrát bude evokovat černou sjezdovku ve Svatém Petru.

Dílna v Krkonošské ulici ve Vrchlabí je ve stejné budově jako prodejna elektra, původně tu bylo řeznictví. Vstupní místnost s výlohou slouží jako showroom. Na stěnách visí hodiny, dekorace i šperky z betonu a dřeva, které Martin Plůcha vyrábí. Řeznictví připomíná velká plošinová váha v rohu.

Martin Plůcha ukazuje starší trofej pro Světový poháru v alpském lyžování žen ve Špindlu v roce 2023.
Trofeje pro Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlu v roce 2026 už vznikají.
Světový pohár v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně (28. 1. 2023)
Petra Vlhová a Světový pohár v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně (28. 1. 2023)
Trofeje pro Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlu v roce 2026 už vznikají.
29 fotografií

V navazující dílně je další připomínkou kupecká váha se závažím. Při pohledu na uklizené regály a čistou podlahu se ani nechce věřit, že hlavním materiálem je beton. Nad pracovním stolem visí zarámovaný „školní“ portrét Václava Havla. Martin Plůcha si ho přinesl z bývalé továrny, kde míval dílnu.

„Když jsem obraz našel, nebyl ještě Petr Pavel prezidentem. Žádný z těch, kteří přišli po Václavu Havlovi, mi nepřišel hodný zavěšení,“ povídá, zatímco si bere plastový kbelíček s betonovým práškem a pomalu do něj nalévá vodu.

Odlitek ve tvaru sjezdovky

Houstnoucí obsah míchá a pak beton opatrně nalévá úzkou štěrbinou do silikonové formy v dřevěném rámečku. Odlitek si už za pár týdnů potěžkají lyžařské hvězdy první velikosti. Aby forma držela tvar, je pečlivě vypolstrována extrudovaným polystyrenem. Když je plná, Martin Plůcha rámečkem několikrát udeří do stolu, aby si obsah sedl.

„Kdybych nechal beton samovolně roztéct, vytvoří se bubliny, což není žádoucí,“ upozorňuje. Beton bude zrát ve formě čtyři dny, pak ho tvůrce vyklepe, zbrousí do hladka a ošetří bezbarvým nátěrem.

Milujeme tě, Péťo! Světový pohár v lyžování ve Špindlu sledují tisíce diváků

Odlitek znázorní boční profil černé sjezdovky ve Svatém Petru, kde se lednové závody pojedou. Položené na něm budou dvě dvanácticentimetrové lyže ze železa, vyrábí je Plůchova neteř – umělecká kovářka. V betonu budou také vygravírovány oblouky ve sněhu od lyží.

„Chtěli jsme originální cenu, která bude reflektovat místo konání, tedy černou sjezdovou trať ve Svatém Petru. Návrh už byl čistě na Martinu Plůchovi, pak už jsme diskutovali jen detaily,“ uvádí mluvčí Světového poháru Martina Beranová.

Podstavec, za který se bude trofej držet, tvoří pět slepených kusů dubového dřeva. Pohár bude vysoký 35 centimetrů, o něco menší než ten v roce 2023. „Dřevěnou a betonovou část slepím a zároveň budou spojeny skrytým kouskem kovu, protože styčná plocha není příliš velká,“ poznamenává autor.

Rozhovor přeruší starší muž, který chce vyměnit baterii do hodinek. Nejspíš ho zmátly betonové hodiny ve výloze.

Výroba trofejí pro světové lyžařky je náročná, neboť se skládá z několika kroků, které se nedají přeskočit: „Člověk si to nemůže připravit najednou. Odlijete jednu trofej a pak musíte čekat, než budete pokračovat. Je to hodně detailní práce, aby výsledek byl precizní. Beton musí být dokonale vybroušený. Nejtěžší je slícování odlitku a dřevěného podstavce, aby dřevo přesně kopírovalo tvar betonu.“

S organizačním týmem závodů se vrchlabský řemeslník poprvé setkal v létě. Finální podoba trofeje vzešla ze dvou nákresů. Pak vyrobil polystyrenovou maketu, jež se stala základem pro silikonovou formu. Odlije v ní osm identických trofejí. Šest je určeno pro závodnice, které si to rozdají v obřím slalomu a ve slalomu speciál.

Jedna bude prezentační, návštěvníci ji opět uvidí na startu ve Svatém Petru. Poslední trofej bude rezervní pro případ rovnosti pořadí. Ceny pro nejlepší lyžařky pořadatelé poprvé představí začátkem prosince.

Před třemi lety si Mikaela Shiffrinová a spol. odnesly trofeje, které tvořil dřevěný podstavec s lyžemi z jasanového dřeva a dva kopce z betonu se zapuštěným logem Světového poháru.

Jak se chystá Světový pohár? Kontroly FIS, soutěže, schůzky. Do Špindlu zbývá sto dní

Materiál odkazoval na počátky lyžování v českých zemích, kdy se lyže vyráběly právě z jasanu. Martin Plůcha použil 70 let staré kousky dřeva z dílny prvorepublikového závodníka a výrobce lyží Antonína Bartoně z Vysokého nad Jizerou.

Originální sošky měly velmi dobrý ohlas. Mikaela Shiffrinová si „lyže“ dokonce vystavila do vitríny vedle Křišťálových glóbů a nechala se slyšet, že je to jeden z nejhezčích pohárů, které má ve sbírce. „Záměrem bylo držet lokální linku a zadat výrobu trofejí i tentokrát v regionu. Na poslední trofeje od Martina Plůchy byl velmi pozitivní ohlas, takže jsme se domluvili rychle,“ říká Martina Beranová.

I když se zkušeností z roku 2023 je autor při výrobě nových cen pro světovou lyžařskou elitu mnohem klidnější, stále je to pro něj výjimečná práce. „V té době jsem ještě neměl tolik zkušeností jako dnes, za tu dobu se mi povedlo leccos vychytat. Ale samozřejmě nervózní jsem, je mi jasné, že přijde na řadu srovnání letošních trofejí a těch z roku 2023. Doufám, že opět zaujmou a že až holky trofej na pódiu chytnou, nerozpadne se,“ poznamenává se smíchem.

Hodiny s roxorem i brzdou na kolo

Martin Plůcha vystudoval obchodní akademii a na vysoké škole regionální a informační management. Ještě v roce 2020 pracoval ve sportovní a vzdělávací agentuře. K řemeslu ho přivedla souhra okolností. Když přišla covidová pandemie, měl mnohem víc volného času a začal experimentovat s betonem. Do té doby si pro sebe vyráběl dřevěné poličky nebo držáky na tužky. Prvním impulsem bylo video na Instagramu.

Mikaela Schiffrinová a Světový pohár v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně (28. 1. 2023)

„Zkusil jsem nejdřív vyrobit z betonu květináče, ale brzy jsem zjistil, že to není to pravé, a napadlo mě zkusit udělat hodiny,“ vypráví Martin Plůcha.

Nástěnné hodiny byly také úplně prvním výrobkem, který se mu povedlo prodat. Koupila si je kamarádka ze Severního Irska. Právě hodiny tvoří největší množství zakázek. Kombinuje je se dřevem a s kovovými součástkami, jako je roxor nebo brzdový kotouč na kolo.

Od roku 2021 se začal výrobou bytových dekorací živit, z betonu dělá i motýlky, náušnice, přívěsky, vánoční ozdoby, lampy, vázy nebo stojany na psí misky. Staré řeznictví je jeho čtvrtým pracovištěm, ale prvním, kde má tekoucí vodu.

Do Špindlu se vrátil vlk. Maskot Světového poháru se jmenuje Hank

Kromě Světového poháru má v portfoliu také ceny pro další sportovní akce. Už třikrát vyrobil trofeje pro Světový pohár v boulderingu, z vrchlabské dílny pochází putovní pohár pro vítěze firemní štafety na Jizerské padesátce. Ve výloze je vystaven obří puk pro špindlerovské Winter Hockey Games, které se však kvůli covidu nikdy neuskutečnily.

Chybět nemůže ani špindlerovská trofej z roku 2023, té si Martin Plůcha považuje nejvíc. „Když pak vidíte, jak nejlepší sportovci na světě drží něco, co vzniklo v mé dílně, je to úžasné,“ libuje si. Jednu kopii poháru si vždy vyrábí pro sebe na památku.

Fascinuje ho tvárnost betonu a to, jak dokáže efektně komunikovat se dřevem. „Je to syrový a chladný materiál, ze kterého můžete udělat v podstatě libovolný tvar. Beton už dnes není jen cement, voda a písek, ale přidávají se do něj různé přísady, ať už barviva, nebo plastifikátory, které mění jeho strukturu. Naproti tomu dřevo je krásný přírodní materiál. Líbí se mi kontrast obou materiálů, když se dají dohromady,“ říká Martin Plůcha.

