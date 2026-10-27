Trojkoalice v Rychnově nad Kněžnou má dohodu na městské radě

V jedenáctitisícovém Rychnově nad Kněžnou budoucí radniční trojkoalice dohodla obsazení míst v radě města. Bude sedmičlenná. Rychnov PLUS a Nezávislí za Rychnov budou mít po třech radních a uskupení 21 pro město jednoho. Kandidátkou na starostku je dosavadní místostarostka a jednička na kandidátce uskupení Rychnov PLUS Jana Drejslová.
Radními za Rychnov PLUS budou kromě Drejslové také Jiří Dvořák a Jana Přibylová. Za uskupení Nezávislí za Rychnov bude v radě dosavadní místostarostka Dana Spejchalová, která má být první místostarostkou města. Členem rady bude za stejné uskupení také dosavadní dlouholetý starosta Jan Skořepa a Miroslav Hofmann. Skořepa už před volbami sdělil, že post starosty obhajovat nebude. Druhým místostarostou bude Oldřich Bittner z uskupení 21 pro město.
Starostka, místostarostka a místostarosta budou funkce vykonávat jako uvolnění, tedy s plným platem a na plný úvazek, uvedli zástupci trojkoalice.
Na společném směřování města se bude aktivně podílet také Zdeňka Schwengerová z Volby pro město, která je součástí koaliční spolupráce, přestože její uskupení nebude mít přímé zastoupení v městské radě, uvedli zástupci budoucího vedení města.
Podle nich bude společným cílem trojkoalice navázat na dosavadní rozvoj města, pokračovat v důležitých investicích a přinášet nové impulzy pro zlepšování každodenního života jeho obyvatel.
Navržené personální obsazení městské rady projedná zastupitelstvo města na ustavujícím zasedání ve čtvrtek 5. listopadu od 16:00 v Pelclově divadle.
Komunální volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov dosavadního starosty Skořepy, získali pět mandátů v zastupitelstvu. Druhý skončil ve volbách Rychnov PLUS, taktéž s pěti mandáty, třetí ANO bude mít tři zastupitele. Čtvrté uskupení Není nám to jedno s podporou hnutí Východočeši má také tři mandáty, dva zastupitele má na pátém místě uskupení 21 pro město. KDU-ČSL skončila se dvěma mandáty na šestém místě a sedmou příčku obsadila VPM s jedním zastupitelem.
V Rychnově nad Kněžnou složili po komunálních volbách v roce 2022 trojkoalici vítězní Nezávislí za Rychnov, ODS a VPM. V zastupitelstvu dosud měla 15 hlasů.