náhledy
Prezident Petr Pavel dorazil na festival na trutnovském Bojišti kvůli koncertu Jasné páky. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Provázel ho pořadatel Martin Věchet. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Provázel ho pořadatel Martin Věchet. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Na snímku je s Františkem Stárkem. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Provázel ho pořadatel Martin Věchet. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Provázel ho pořadatel Martin Věchet. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Provázel ho pořadatel Martin Věchet. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Výstava o Václavu Havlovi na festivalu TrutnOFF a prezident Petr Pavel (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident Petr Pavel dorazil na festival na trutnovském Bojišti kvůli koncertu Jasné páky. Provázel ho pořadatel Martin Věchet. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident Petr Pavel dorazil na festival na trutnovském Bojišti kvůli koncertu Jasné páky. Provázel ho pořadatel Martin Věchet. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jako první kapela na festivalu TrutnOFF zahrála kapela Krásné nové stroje. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jako první kapela na festivalu TrutnOFF zahrála kapela Krásné nové stroje, na snímku jsou její fanoušci. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Bohoslužbu na trutnovském festivalu vedl katolický a husitský kněz. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Stovky fanoušků dorazily na Bojiště na hudební festival TrutnOFF. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Stovky fanoušků dorazily na Bojiště na hudební festival TrutnOFF. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Stovky fanoušků dorazily na Bojiště na hudební festival TrutnOFF. (13. srpna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA