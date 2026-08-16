TrutnOFF připomněl Havla výstavami i dosud nepublikovanými záběry

Výstavami, fotografiemi, debatami i dosud nepublikovanými záběry z natáčení připomněl letošní festival TrutnOFF prezidenta Václava Havla. Pořadatelé věnovali 42. ročník přehlídky jeho nedožitým 90. narozeninám. Čtyřdenní festival se dnes v noci uzavře v trutnovském areálu Bojiště. ČTK to řekla Marta Vrbová z pořádajícího týmu.
Vedro podle Vrbové návštěvníky výrazně neomezilo. Před pódiem se mohli ochladit vodou a v areálu měli zdarma k dispozici pitnou vodu. Úlevu před sluncem poskytovaly také stromy. "Je tady spousta stínu, takže to je velká výhoda. Nejsme na letišti, takže je to tady snesitelnější než na nějaké placce," řekla Vrbová.
"S návštěvností jsme spokojeni, čísla ale tradičně nezveřejňujeme. Jsme rádi, že nám vyšlo počasí. Oproti loňskému ročníku, kdy jsme měli v noci čtyři stupně, je to příjemná změna," řekla Vrbová.
Havel festival v minulosti opakovaně navštívil a v roce 2001 na něm poprvé vystoupil na hlavním pódiu. Na letošní ročník dorazil také prezident Petr Pavel. Prohlédl si festivalové zázemí a výstavu věnovanou Havlovi, poté si z publika poslechl koncert Jasné páky s Davidem Kollerem.
Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavy Hrádeček, střed vesmíru VH a Moc bezmocných, které přibližovaly Havlův život, jeho působení v disentu i prostředí československého undergroundu. Fotograf a signatář Charty 77 Ondřej Němec představil dosud nepublikované snímky z prostředí undergroundu, kapely The Plastic People of the Universe, disentu a Václava Havla.
Režisér Petr Jančárek uvedl dosud nepublikované záběry z natáčení filmu Tady Havel, slyšíte mě? a přiblížil také příběhy ze zákulisí natáčení, které se do výsledného filmu nedostaly. Součástí programu byly také debaty věnované mimo jiné Chartě 77, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Havlovu textu Moc bezmocných. "Naši mladší návštěvníci Havla a tuto historii znají a zajímají se o ni. Chodí také na debaty. Publikum máme věkově hodně promíchané, jezdí k nám lidé kolem dvaceti, padesáti i sedmdesáti let," řekla Vrbová.
Hudební program nabídl spektrum žánrů. Návštěvníci mohli slyšet například Lucii, Gogol Bordello, The Wailers, Pražský výběr, Monkey Business nebo Jasnou Páku s Davidem Kollerem a Dádou Albrechtem. Zazněli také The Plastic People of the Universe, Visací zámek, Tony Ducháček s Garage nebo Redzed.
"Každý rok se snažíme přivézt nějakou zahraniční hvězdu. Letos to byli Gogol Bordell, což je kapela složená z uprchlíků z východní Evropy, kteří žijí v Americe, a The Wailers, původní kapela Boba Marleyho. Zároveň se snažíme program ozvláštnit mladými kapelami a prokládat je známými i méně známými interprety," řekla Vrbová.
Kořeny TrutnOFF sahají do roku 1984, kdy první pokus o jeho uspořádání rozehnala Státní bezpečnost. Další ročník v roce 1987 skončil podobně. Od roku 1990 se festival koná v trutnovském areálu Bojiště.