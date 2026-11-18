Hudební festival Trutnoff Open Air bude v roce 2027 v areálu Bojiště v Trutnově od 12. do 15. srpna. Oznámili to pořadatelé s tím, že zvažovali i termíny v polovině července a ve druhé polovině srpna. První jména kapel, divadel a dalšího programu budou zveřejňovat postupně. Festival, někdy nazývaný Východočeský Woodstock, se řadí k nejstarším svého druhu v Česku. Jeho začátky spadají do roku 1984.
"Původní loviště v Trutnově na Bojišti uhájíme i příští rok. S výstavbou přímo v areálu totiž trutnovská radnice začne až po našem setkání. Děkujeme," uvedli pořadatelé v tiskové zprávě. Město, kterému Bojiště patří, chystá rekonstrukci dolní části areálu s vybudováním zázemí pro návštěvníky a pořadatele téměř za 50 milionů korun.
Letos festival připomněl 90. výročí narození disidenta a bývalého prezidenta Václava Havla. Již jako prezident býval Havel po roce 1990 návštěvníkem festivalu a organizátoři akce jej prohlásili za svého náčelníka. Program letos tradičně nabídl různé žánry od rocku, undergroundu a world music až po alternativní rock.
V Trutnově se festival konal pravidelně od roku 1990 do roku 2016, pak následovala tříletá pauza. V letech 2020 až 2022 se odehrával v Brně, na Bojiště do Trutnova se vrátil v roce 2023. Počty návštěvníků festival nezveřejňuje.
Základy festivalu položil Martin Věchet v říjnu 1984, kdy se ve Starých Bukách u Trutnova měl uskutečnit menší nezávislý festival. Hrát mělo ve venkovské hospodě několik undergroundových a polooficiálních kapel. Koncert však rozehnala Státní bezpečnost (StB). Komunistická policie rozpustila i první neoficiální ročník festivalu ve Volanově u Trutnova v září 1987. Hudební aparaturu se tehdy podařilo schovat u Václava Havla v jeho chalupě na Hrádečku.