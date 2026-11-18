Ještě před třemi lety se na Bojišti konaly tři velké hudební akce. V roce 2024 přírodní areál s amfiteátrem po zpřísnění vyhlášky o nočním klidu opustil největší český punkový festival Pod Parou.
Letos v říjnu organizátoři Obscene Extreme oznámili, že další ročník vyhlášené přehlídky nejtvrdších žánrů bude v hradeckém Parku 360. Na Bojišti se přitom s jedinou výjimkou konal od roku 1999.
Východočeský Woodstock zbyl z velké trojky poslední. Na Bojišti je doma od začátku 90. let, po tříleté brněnské epizodě se do Trutnova v roce 2023 vrátil. I když návštěvnost už nedosahuje úrovně jako na přelomu tisíciletí, festival s undergroundovými kořeny si uchovává nezaměnitelnou atmosféru a má pevné jádro skalních fanoušků.
„Nad Bojištěm se honí a houstnou mraky. Příští rok tam ale ještě budeme zpívat staré indiánské písně. Uvidíme, co bude dál,“ potvrdil zakladatel festivalu Martin Věchet.
Pořadatelé budou vybírat jeden ze tří termínů: polovina července, polovina srpna nebo tradiční datum kolem 21. srpna, kdy si republika připomíná invazi vojsk Varšavské smlouvy. Letošní ročník, věnovaný nedožitým devadesátinám Václava Havla, byl od 13. do 16. srpna. Ještě nikdy ve více než čtyřicetileté historii se však nekonal v červenci.
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„Důvodů je více. Když k tomu nedojde letos, bude to zřejmě příští rok nebo v nejbližších letech,“ uvedl Martin Věchet. Jasno chtějí organizátoři mít do konce listopadu, kdy oznámí první kapely.
Kanceláře půjdou k zemi
Po skončení příštího ročníku zahájí město rekonstrukci budov u hlavního vstupu do areálu. Vznikne nové zázemí pro produkci, sklady, toalety a myčka kelímků. „Chceme, aby omezení pro pořadatele byla co nejmenší a aby se festival nekonal na staveništi,“ sdělil místostarosta Tomáš Eichler (nestraník, Adresa Trutnov).
Stávající objekty půjdou k zemi, na jejich místě vyrostou zděné novostavby. Právě chybějící hygienické zázemí organizátoři festivalů dlouhodobě kritizují. Řešit to musí mobilními toaletami.
„Kapacita by měla pokrýt většinu akcí, které se na Bojišti budou konat. Větší akce se bez mobilních toalet asi neobejdou, ale už jich potřeba nebude tolik,“ poznamenal místostarosta.
Součástí investice za téměř 50 milionů korun bude oprava zpevněné plochy bývalého dopravního hřiště, kde stávají stánky s občerstvením.
Práce se protáhnou na tři roky. „V příštím a v roce 2028 se zaměříme na stavbu nového zázemí pro návštěvníky a pořadatele a v roce 2029 bude následovat rekonstrukce zpevněné plochy,“ potvrdil trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).
Zatím poslední velkou investicí byla v roce 2023 oprava amfiteátru, která zahrnovala kompletní výměnu dřevěných laviček, opravu plochy před pódiem, schodiště a hlavní přístupové cesty. Vyšla na deset milionů korun.
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Chátrající zázemí bylo jedním z důvodů, proč Bojiště po téměř 30 letech opustil světoznámý festival Obscene Extreme. Nový domov našel v Parku 360 na okraji Hradce Králové, který je naopak velkým podnikům šitý na jiště míru.
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Na nelichotivý stav areálu dlouhodobě upozorňuje také Martin Věchet: „Ilustrací jsou ploty v zadní části, které jsme tam postavili svépomocí a na své triko před třiceti lety, když měli přijet Faith No More. Mementem je už delší dobu vyvrácená brána. Areálu schází větší zázemí, zato vznikají nové konstrukce pro reklamní billboardy a skladovací kontejnery.“
Zatím se stavět nebude
I když si v Brně organizátoři vyzkoušeli, že se festival může konat v podstatě kdekoli, má TrutnOFF podle Věcheta kořeny v Trutnově a rád by zde zůstal. Ostatně nese jméno okresního města i ve svém názvu.
„Atmosféru festivalu tvoří především lidi a naše spiklenecká pospolitost. Právě tohle ‚vědomí spiklenecké pospolitosti‘ oceňoval Václav Havel. Už přes čtyřicet let kolem něj vyrůstá společenství několika generací. I když jsme kočovný kmen, byla by škoda, kdyby naše setkávání na podhorských lovištích skončilo,“ řekl.
Přestože jsou okolní pozemky, včetně míst, kde kempují diváci, územním plánem určeny k zastavění, komerční výstavba zatím nehrozí. Na podzim 2024 město kvůli přípravě západního obchvatu a potřebě vyřešit problémy s odtokem odpadních vod schválilo dočasnou stavební uzávěru, která na neurčito zmrazila investiční záměry.
„Soudy považují za obvyklou dobu pro vyřešení těchto věcí šest let. Vnímáme to jako krajní lhůtu a nemáme v úmyslu celý proces zdržovat,“ sdělil Michal Rosa.
Město už podle něj obdrželo vyrozumění od Ředitelství silnic a dálnic, že stavba obchvatu je technicky i ekonomicky vyhovující. Práce na územní studii pokračují. „Uzávěra pořád platí a v nejbližší době její zrušení neplánujeme,“ ujistil starosta.