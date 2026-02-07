Plány má v Trutnově i Správa železnic, chystá modernizaci kolejiště i hlavního nádraží. Místo stávajícího autobusáku a parkoviště u soudu by mohlo vyrůst nové náměstí.
Podle starosty Trutnova Michala Rosy (ODS) je autobusové nádraží zbytečně velké a nemoderní: „Je z 20., nikoli 21. století. Trutnov si zaslouží moderní funkční autobusové nádraží, které bude přiměřeně velké.“
Zastřešení je problematické, pasažéry nechrání dostatečně před deštěm a větrem. Autobusový terminál nemá ani čekárnu.
Jako nejefektivnější řešení se ukazuje přestěhování k vlakovému nádraží, společný terminál se sdílenou čekárnou a toaletami. O záměru už město jednalo s Českými drahami a Správou železnic i s místními dopravci.
Dráhy nabídly Trutnovu pozemek vedle nádraží mezi Úpským nábřežím a ulicí Na Nivách. Dřív tu byla nákladová rampa, dnes parkoviště autobusů. Radnice nechala zpracovat ověřovací studii, která prokázala, že by se tam autobusové nádraží vešlo.
Vizi podporuje i kraj, jenž provozuje autobusové i vlakové spoje. Součástí řešení by měl být podchod na Českou Čtvrť s vyústěním u střediska volného času na Nivách.
Letos Trutnov uspořádá architektonickou soutěž. „Měla by přinést řešení. Připravujeme ji společně se Správou železnic,“ podotkl Michal Rosa. Výsledky soutěže by měly být známé na podzim.
Chystá se i oprava železniční stanice
Železničáři chystají rekonstrukci kolejiště i budovy hlavního nádraží. Trutnov se má napojit na vysokorychlostní trať z Prahy přes Hradec do polské Vratislavi.
Správa železnic zahájí projektovou přípravu elektrizace trati z Jaroměře do Svobody nad Úpou, která řeší i rekonstrukci železniční stanice v Trutnově.
„Neprošla žádnou zásadní přestavbou a její podoba už neodpovídá současným nárokům. Chybí vysoká nástupiště přístupná podchodem. Také je potřeba stanici připravit na zavedení provozu elektrických vlaků od poloviny 30. let,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Náklady na rekonstrukci zatím nejsou jasné.
Bude to dopravně složité, říkají kritici
Místní za největší problém považují zvýšení počtu chodců, kteří budou u společného dopravního terminálu přecházet přes frekventovanou silnici do centra.
„Nápad se mi líbí, ale ocenil bych třeba nadchod nebo lávku od soudu i z hlavního nádraží, hlavně pro chodce by to bylo více než žádoucí,“ uvedl v diskusi na sociální síti Jiří Souček.
Opoziční zastupitel Václav Javůrek (Žít v Trutnově) nepovažuje přesun k vlakovému nádraží za nejšťastnější řešení: „Okolí vlakového nádraží je dlouhodobě dopravně složité, kapacitně omezené a zatížené bariérami, což z něj činí problematické místo pro vznik většího dopravního terminálu.“
Upozorňuje také, že veřejná diskuse přichází v době, kdy se chystá architektonická soutěž a projekt je prezentován jako jedna z priorit: „Vede se tak v situaci, kdy je základní směr už přednastaven. Soustředí se především na to, jak záměr realizovat a zdůvodnit, nikoli na otázku, zda je v dané podobě a lokalitě skutečně nejvhodnějším řešením.“
Autobusové nádraží bývalo v místech, kde stojí společenské centrum Uffo. O několik desítek metrů dál se přestěhovalo v roce 1989, v roce 2002 se zastřešila nástupiště.
Moderní čtvrť se „zeleným“ náměstím
Ještě ambicióznější plán má Trutnov s pozemkem, který se po přestěhování autobusového nádraží uvolní.
„Mohlo by to být moderní náměstí se zelení a velkým vodním prvkem, aby se stalo jakousi protiváhou k historickému Krakonošovu náměstí,“ naznačil Michal Rosa.
Město uspořádá samostatnou architektonickou soutěž. Ta určí tvar náměstí a přijde s návrhem pro území o celkové rozloze přes osm hektarů. V oblasti jsou městské i soukromé pozemky, nachází se zde úřad práce, kulturní centrum Uffo, banka, okresní soud, supermarket nebo blok kancelářských budov. Území je ohraničené ulicemi Československé armády, Křižíkovou, Komenského, Zásobní, Dolní a Horní promenádou.
„Hledáme urbanistické řešení, z něhož vznikne regulační plán tak, abychom podobu území zafixovali a byly pevně nastavené limity, které nelze překročit,“ sdělil starosta Trutnova. Vydání regulačního plánu je podle něj práce na dva roky.
Partnerem města v připravované architektonické soutěži bude společnost TTC Real Estate, která vlastní kancelářský a výrobní areál v Komenského ulici. V zadání soutěže bude podle starosty požadavek na zdvojnásobení kapacity parkování, na stávající parkoviště u soudu se vejde sto aut. Dominantou „zeleného“ náměstí by se mohla stát budova nové městské knihovny, v současnosti sídlí na Krakonošově náměstí.
„V Trutnově máme knihovnu starého typu, stávající prostory neumožňují zásadnější modernizaci, aby se stala otevřenějším prostorem, nebyla jen půjčovnou knížek, ale aby plnila moderní funkce,“ zamýšlí se Rosa. Podle něj by moderní knihovna mohla být pro Trutnov podobným impulsem jako v roce 2010 společenské centrum Uffo nebo před sedmi lety středisko volného času.
„Je to vize do budoucna. Už nějaký čas se tím zabýváme, teď jsme se dostali do fáze, že můžeme vypsat obě architektonické soutěže. Hezky se to potkalo s tím, že pracujeme na novém strategickém plánu. Podle mě by měl obsahovat i odvážnější vize, bez nich se město neposune,“ doplnil starosta.