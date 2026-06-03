Trutnov hostí 16.ročník festivalu Cirk-UFF, vystoupí i Gravity & Other Myths

V podkrkonošském Trutnově dnes začal 16. ročník mezinárodní přehlídky nového cirkusu Cirk-UFF. Hlavní hvězdou je australský soubor Gravity & Other Myths a výrazným bodem programu premiéra projektu Perfect Moment od CZirkidz Dance Company, který vznikl při trutnovské novocirkusové škole. Festival potrvá do 7. června, informovali dnes jeho zástupci. Nabídne desítky představení, koncertů a open-air projektů.
"Festival otevírá Losers Cirque Company s inscenací Armagedon: Poslední derniéra. Jeden z nejoblíbenějších českých novocirkusových souborů přiváží představení s typickou dávkou humoru, nadsázky a špičkové akrobacie," řekl ČTK ředitel festivalu Libor Kasík.
Podle něj každý festivalový den přinese vlastní téma. Druhý den bude patřit mladé energii. "La Putyka Studio uvede projekt Hemžení na druhou, v němž se představí nastupující generace performerů, kterou si Cirk La Putyka dlouhodobě vychovává," uvedl Kasík.
Čtvrteční program láká na španělský soubor Cia.Pakipaya, který uvede show Shake Shake Shake. "Páteční program ovládne hlavní hvězda letošního ročníku, a to australský soubor Gravity & Other Myths s oceňovanou inscenací Ten Thousand Hours. Pokud existuje pomyslný Everest současného nového cirkusu, pak na jeho vrcholu dnes Gravity & Other Myths bezpochyby stojí," uvedl Kasík.
Nejintenzivnějším dnem bude podle pořadatelů sobota 6. června, nový cirkus ovládne nejen sály, ale i ulice a náměstí. Na programu jsou například Bratři v tricku, kteří patří mezi stálice českého pouličního cirkusu. "Současně půjde o druhou a poslední možnost vidět australské Gravity & Other Myths a jejich Ten Thousand Hours. Večer pak festivalovou atmosféru uzavře koncert a party skupiny Lovesong Orchestra," uvedla mluvčí festivalu Hana Topolovová.
Závěr přehlídkyu bude patřit premiéře projektu Perfect Moment souboru CZirkidz Dance Company. Inscenace vznikla přímo v Trutnově v australsko-české škole CZirkidz. "Režie se ujala Kátika Talavašková, na vzniku projektu se podíleli také australští lektoři Solomon River Sage a Lucy Seale, kteří dlouhodobě působí v projektu CZirkidz. Právě Perfect Moment symbolicky uzavírá celý příběh letošního Cirk-UFFu," sdělila Topolovová.
Česko-australská akrobatická škola CZirkidz otevřela v Trutnově v lednu 2024. Za projektem stojí trutnovské společenské centrum Uffo, které spolupracuje s akrobatickou školou CirKidz z australského Adelaide. Centrum Uffo je městská příspěvková organizace a organizuje ve městě kulturní akce včetně festivalu Cirk-UFF.
"Cirk-UFF dlouhodobě stojí na propojení světové špičky a systematické práce s novou generací. To, že vedle Gravity & Other Myths uvádíme premiéru souboru, který vyrostl přímo u nás, je pro nás obrovsky silný moment," dodal Kasík.