Trutnov má herní zahradu inspirovanou Zahradou výtvarníka Jiřího Trnky

Třicetitisícový Trutnov dnes v centru města otevřel herní zahradu, kterou před dvěma lety lidé navrhli a vybrali ve druhém ročníku takzvaného participativního rozpočtu města. Zahradní architektka Petra Löffelmannová se při návrhu zahrady inspirovala knihou Zahrada od výtvarníka Jiřího Trnky. Do prostoru zakomponovala postavy dřevěného kocoura, oveček nebo trpaslíka, uvedla radnice. Projekty navržené do participativního rozpočtu přímo občany mají zlepšit život ve městě.
Vybudování herní zahrady na nevyužitém pozemku ve Vodní ulici lidé hlasováním vybrali ze čtyř návrhů. Na projekt radnice vyčlenila jeden milion korun, konečné náklady na zbudování zahrady činily 1,5 milionu korun. "Zahrada bude sloužit nejen veřejnosti, ale i dětským skupinám," uvedl starosta Michal Rosa (ODS).
Při prvním ročníku participativního rozpočtu v roce 2023 radnice na návrh lidí vybudovala bezbariérový přístup do podloubí v Bulharské ulici v centru města. V loňském participativním rozpočtu Trutnovští vybrali vybudování městského holubníku, který by měl pomoci s regulací holubů. Hotový by mohl být letos v létě.
Aktuálně má Trutnov vyhlášený čtvrtý ročník participativního rozpočtu. Lidé v něm vybírají z devíti návrhů. Jsou to vybudování fontány v Městském parku, oprava Horní promenády, hřiště pro děti ve čtvrti Kryblice, koupací a otužovací místo na řece Úpě, oprava dětského hřiště v ulici Boženy Němcové. Lidé také mohou hlasovat pro parkourové hřiště, venkovní kuličkovou dráhu, bezbariérový přístup do restaurace Dvoračka a úpravu psího hřiště.
Hlasování skončí 31. května. Částku na nápady obyvatel město pro letošní rok zvýšilo o polovinu na 1,5 milionu korun z předchozího milionu korun.
Participativní rozpočty zavedlo v minulých letech více měst. V Královéhradeckém kraji jsou to například Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Smiřice nebo Hradec Králové. Nejvíce peněz do něj dává krajské město, a to deset milionů korun.