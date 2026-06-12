Trutnov odmítá zóny pro větrníky na svém území, dotčené lokality chce bránit

Vedení Trutnova odmítá návrh na vymezení akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren na svém území. Své výhrady vyjádřilo v dokumentu, který odeslalo ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Radnice bude dotčené lokality bránit a požaduje stažení nebo kompletní přepracování celého záměru, informovali ČTK její zástupci. Na území Trutnova byly vymezeny dvě akcelerační zóny, a to v městské části Studenec s celkovou rozlohou 932 hektarů a v části Staré Buky s rozlohou zóny 330 hektarů.
"V připomínkách zaslaných ministerstvu vyjadřujeme jasný nesouhlas s předloženými návrhy. Opatření považujeme za nezákonné a nedostatečně odůvodněné, mimo jiné z hlediska lokálních dopadů. Naše území chceme aktivně bránit," řekl starosta Michal Rosa (ODS).
Město Trutnov namítá, že návrh zón je v přímém rozporu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady EU. Zároveň upozornilo na to, že se samosprávami návrh nikdo neprojednával. Za zásadní připomínku radnice považuje vzdálenost větrných elektráren od sídel a nedostatečnou ochranu zdraví obyvatel. Návrh stanovuje minimální vzdálenost větrných elektráren od lidských obydlí na 500 metrů. Radnice navrhuje, aby ochranná vzdálenost od obydlí byla minimálně šestkrát delší, než je výška stavby.
Rozpor spatřuje město i v tom, že přestože se přednostně mají pro akcelerační zóny využívat umělé a zastavěné plochy, jako jsou střechy, fasády, parkoviště či průmyslové areály, tak předložený státní návrh toto pořadí priorit ignoruje. "Oblasti Staré Buky a Studenec směřují masivní výstavbu do dosud nedotčeného a hodnotného přírodního prostředí volné krajiny Podkrkonoší, což představuje nehospodárné nakládání s krajinným potenciálem regionu," uvedla mluvčí radnice Adéla Ščudlová.
Podle starosty ministerstvo dokonce v odůvodnění výslovně přiznalo, že rezignovalo na respektování platných územních plánů obcí. "Takový argument je v celostátním dokumentu nepřípustný. Stát tím vědomě blokuje přirozený a koncepční rozvoj sídel," dodal Rosa.
Radnice v připomínkách uvedla i to, že ačkoli je rozvoj obnovitelných zdrojů energie deklarovaným veřejným zájmem, tento zájem není nadřazen ostatním prioritám, zejména ochraně krajinných hodnot, zajištění důstojného bydlení, zamezení fragmentace volné krajiny a podpoře udržitelného cestovního ruchu v podhůří Krkonoš. Kompletní znění připomínek je na webu města.
V kraji je navrženo pět akceleračních oblastí pro větrné elektrárny, všechny jsou na Trutnovsku. Některé obce s tím nesouhlasí. Připomínky na ministerstvo poslal také kraj, který navrhuje vyjmout z těchto oblastí například trasu budoucí dálnice D11 u trutnovského Studence nebo biokoridor v oblasti Starých Buků a Kocléřova. Návrh MMR počítá v Česku téměř se stovkou zón, kde má být jednodušší povolovací řízení pro stavbu větrných a solárních elektráren.