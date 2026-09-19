Trutnov plánuje novou čtvrť u historického centra s byty i knihovnou

Bytová zástavba, městská knihovna, prostor pro setkávání i přístupné nábřeží Úpy. Taková by mohla být podle vítězného návrhu urbanistické soutěže nová podoba lokality Nový Křižík nedaleko historického centra Trutnova. ČTK o tom dnes informovali zástupci radnice. Město spolu s vlastníkem průmyslového areálu prověřuje možnosti proměny území o rozloze 9,6 hektaru.
"Území, které je jen několik minut chůze od Krakonošova náměstí, vymezují řeka Úpa, předprostor společenského centra UFFO, vyústění Horské ulice do náměstí Republiky, hrana areálu pivovaru a ulice Křižíkova a Československé armády. Řešené území je jak v majetku města, tak soukromých vlastníků," uvedla mluvčí radnice Adéla Ščudlová.
Město vypsalo urbanistickou soutěž 13. května po dohodě s vlastníkem průmyslového areálu, společností TTC ATRIUM. Zadáním bylo vyřešit propojení území s okolím, navrhnout veřejná prostranství, velikost a výšku zástavby i dopravu. Porota vybírala ze čtyř návrhů, vítězem se stal návrh studia Neuvirt Novotná architekti.
"Součástí zadání byl i požadavek na navržení prostorově úspornějšího autobusového nádraží, jako alternativy k uvažovanému přesunu nádraží a vybudování dopravního terminálu v blízkosti stávajícího vlakového nádraží," uvedl starosta Michal Rosa (ODS).
Návrh počítá s bydlením podporujícím mezigenerační soužití, s obchody a službami v přízemí budov i veřejnými prostranstvími s pěšími průchody. Novou zástavbu umisťuje mezi prodejnu Billa a ulici Křižíkovu až k řece Úpě, jejíž břeh zpřístupňuje lidem. Vlastník průmyslového areálu předpokládá proměnu tohoto areálu v bytovou zástavbu.
"Celkově by v lokalitě mohlo vzniknout více než 300 bytů. Knihovnu autoři navrhují na místě dnešního parkoviště před Komerční bankou, poblíž upraveného náměstí Republiky, které se stává přirozeným centrem lokality. Mezi bytovou zástavbu s vnitrobloky, která je navržena v ploše současného průmyslového areálu, vkládají park a vodní prvky. Autobusové nádraží začleňují do nového objektu ve stávající lokalitě s podzemním parkováním," uvedla Ščudlová.
Město vyzve vítězný tým k jednání, které povede k uzavření smlouvy o dílo. Po uzavření smlouvy autoři ve spolupráci s odborem rozvoje města zpracují územní studii.
"Na studii naváže změna územního plánu s prvky regulačního plánu, která podrobněji stanoví pravidla výstavby. V souladu se soutěžním zadáním město následně předpokládá samostatnou architektonickou soutěž na objekt knihovny a přípravu projektové dokumentace na veřejná prostranství," uvedla Ščudlová. Podotkla, že se jedná o dlouhodobý strategický záměr, jenž se uskuteční postupně v příštích letech. Soutěžní návrhy jsou vystaveny na panelech na pěší zóně v Horské ulici.