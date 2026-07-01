Trutnov pro velký zájem rozšířil nabídku sdílených kol o pětinu na 120 bicyklů

Třicetitisícový Trutnov ode dneška rozšířil nabídku dotovaných sdílených kol a elektrokol o pětinu na 120 bicyklů. Důvodem je velký zájem lidí o půjčování kol. Současně přibyla dvě výpůjční stanoviště v okrajových částech města ve Volanově a v Poříčí, uvedla radnice. Díky dotaci od města mají cyklisté prvních 15 minut půjčení zdarma. Výpůjček do 15 minut bylo loni 93 procent.
Do nabídky město přidalo deset klasických mechanických kol, kterých je nově 85. Flotila elektrokol vzrostla také o deset, a to na 35. S nabídkou 120 kol radnice počítá i pro rok 2027. Výpůjčních míst po městě je 38.
Poprvé sdílená kola v Trutnově ve zkušebním režimu fungovala v roce 2024 od dubna do poloviny listopadu. Loni byla v provozu od poloviny dubna do poloviny prosince. Nyní službu na základě kontraktu na roky 2025 až 2027 pro město provozuje firma nextbike Czech Republic. Roční dotace města činí zhruba tři miliony korun za rok. Letošní rozšíření služby o další kola radnici přijde navíc na 363.000 korun.
Trutnovští patří podle statistik na špičce půjčování sdílených kol v Česku, společně s Hradcem Králové a Přerovem. "Každé jedno kolo v Trutnově v probíhajícím roce uskuteční v průměru 6,5 výpůjčky denně," uvedla mluvčí radnice Adéla Ščudlová. Loni počet výpůjček kol meziročně vzrostl o čtyři pětiny na 128.124 výpůjček.
V Královéhradeckém kraji mají dotovaná sdílená kola lidé k dispozici ještě v Hradci Králové, ve Dvoře Králové nad Labem, ve Vrchlabí, Dobrušce, Kopidlně, v Rychnově nad Kněžnou a okolí, v Hořicích na Jičínsku, v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku a v Jičíně. Všude je prvních 15 minut jízdy zdarma. Na sdílená kola radnicím finančně přispívají Královéhradecký kraj a Nadační fond Škoda Auto.