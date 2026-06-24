Trutnov si výročí prusko-rakouské války z roku 1866 připomene rekonstrukcí bitvy

Třicetitisícový Trutnov si letošní 160. výročí prusko-rakouské války z roku 1866 připomene v sobotu rekonstrukcí bitvy u Trutnova. Diváci ji uvidí v městském lesoparku a přírodním areálu Paradráhy v místech tehdejších bojů. Vzpomínkové akce k výročí se budou v Trutnově konat již v pátek, uvedla dnes radnice. Bitva u Trutnova z 27. června 1866 byla jedinou bitvou prusko-rakouské války na severním bojišti, která skončila vítězstvím Rakouska.
Dvoudenní program připravený městem a místními vojenskými spolky začne v pátek v 16:00 pietním aktem na vojenském hřbitově v Poříčí. Odtud se uniformovaná jednotka přesune na Krakonošovo náměstí, kde bude promenádní koncert a tradiční natření pamětní desky připomínající rok 1866 černou barvou. Od 18:00 bude v kostele Narození Panny Marie bohoslužba za oběti války.
Hlavní sobotní program v lesoparku a areálu Paradráhy začne v 10:00. Nabídne ukázky výzbroje a výstroje rakouské i pruské armády, srovnání dobových zbraní, ukázky palby z děl, vystoupení pruských husarů a rakouského jezdectva i představení civilního života v Trutnově ve druhé polovině 19. století.
"Samotná rekonstrukce bitvy u Trutnova od 15:00 připomene rakouské vítězství, strategické přesuny i následné ústupy obou armád. Diváci po celý den uvidí v akci desítky uniformovaných vojáků, historickou techniku i dynamické ukázky dobového vojenství," uvedl hlavní organizátor Jan Nešněra z Vojensko-historického a muzejního spolku Trutnov. Vstup na celý program bude zdarma.
Hlavní bitva prusko-rakouské války se odehrála 3. července 1866 u Hradce Králové. Vzpomínkové akce k bitvě budou 3. až 5. července na historickém bojišti na Chlumu u Hradce Králové a v centru krajského města. Hlavní bitevní scéna s doprovodným programem bude v neděli 5. července od 15:00 na Chlumu. Zúčastní se jí přes 800 členů spolků vojenské historie z Česka i zahraničí. Rakouské jednotky tehdejší bitvu prohrály a habsburský trůn musel přijmout pruské podmínky příměří.