Spiklenecká nostalgie přetrvává, festival TrutnOFF táhne i bez velkých hvězd

Festival na Bojišti začal ve čtvrtek odpoledne a potrvá do nedělního večera. Nejočekávanějším koncertem bude sobotní vystoupení britské rockové kapely The Jesus and Mary Chain.

Pořadateli neustále proklamovaná „spiklenecká pospolitost“ může po těch letech znít jako klišé, ale něco na tom opravdu bude. Už v loňském roce, kdy se TrutnOFF na Bojiště vrátil po sedmileté přestávce, byla návštěvnost velmi slušná. Přestože s přelomem milénia, kdy na festivalu hrály takové veličiny jako Faith No More, Iggy Pop, Korn nebo Primal Scream, se pochopitelně nedá srovnávat, tak už úvodní den dokázali návštěvníci při koncertech Davida Kollera či MIG 21 vytvořit velmi důstojnou kulisu.

Ve srovnání se zlatou érou festivalu publikum viditelně zestárlo, převažují návštěvníci, kterým je mezi 40 a 50 lety. Řada z nich dorazila se svými dětmi, což bylo dříve spíš raritou.

„TrutnOFF je pro nás hlavně nostalgií. Na 15. ročníku jsem se tady dala dohromady se svým manželem. Každý rok se sem vracíme, teď už s i s dítětem. Stárneme s festivalem. Vyhovuje nám, že krásně vidíme na pódium a neotravují nás žádné věci kolem, hlavně reklamy. Je tady přátelská atmosféra, nikdy jsem nezažila nějaký konflikt,“ vyjmenovává Kateřina Laštovičková z Vysokého Mýta, zatímco manžel během rozhovoru souhlasně pokyvuje.

„Vím, že to vždycky bude dobrý“

Málokterá kulturní akce u nás má tak pevné jádro skalních fanoušků, kteří nedají na festival dopustit. Kateřině Brandejsové dala první vstupenku matka jako dárek k 15. narozeninám. Od té doby za dvanáct let nevynechala jediný ročník. Za „fotrem všech fesťáků“ vycestovala i do Brna, kam se mezi lety 2020 až 2022 přestěhoval.

„TrutnOFF se od jiných festivalů liší muzikou, je to takový dobrý průřez, atmosférou i prostředím. Doprovodný program je bezvadný. Je to takový unikát, jsou tu vedle sebe husiti, katolíci, krišňáci, a nikoho to neštve. Celé ty roky je to hrozně příjemný,“ povídá.

To, že jádro programu se v podstatě nemění a že na přehlídce každoročně vystupují stejné „kmenové“ kapely, považuje za výhodu. „Je to jistota a vím, že to vždycky bude dobrý,“ dodává a jako příklad uvádí písničkáře Václava Koubka nebo Michala Prokopa.

Řada návštěvníků si TrutnOFF zamilovala už v 90. letech. Aleš Jirka z Náchoda jezdí na festival už 30 let. „Je to tradice. Atmosféra, která je na Trutnově, na žádném jiném festivalu není. Poprvé mě sem vzal bratranec a úplně mě to tady uhranulo. Jsou tady hrozně přátelští lidé. Doma mám tři malé děti, ale kdybych sem nemohl jet, tak bych to těžce nesl,“ říká a vyzdvihuje spojitost festival s areálem na Bojišti, se kterým je akce od počátků propojena pupeční šňůrou.

„Byl jsem na dvou ročnících v Brně, přijeli tam stejní lidé i kapely, ale nebyl to TrutnOFF. Ten patří odjakživa sem,“ dodává.

Východočeský Woodstock mimo jiné proslavily návštěvy „náčelníka“ Václava Havla. Nynější prezident Petr Pavel v loňském roce na tradici navázal. Od zakladatele festivalu Martina Věcheta tehdy generál dostal modrou knížku. Tentokrát se prezident omluvil. Organizátoři ve Festivalovém samizdatu zveřejnili dopis, který Petr Pavel adresoval Věchetovi.

„Rád vzpomínám na loňský rok, kdy jsem měl možnost s vámi pobýt a užít si mimořádnou atmosféru, kterou festival a zejména společenství vás všech nese. Letos se bohužel nebudu moci zúčastnit. Budu na vás ale myslet, aby letošní ročník byl stejně pohodový a aby byl pro všechny návštěvníky dalším krásným zážitkem,“ napsal prezident. V závěru dopisu pořadatelům popřál hladký průběh a pozdravil účastníky festivalu.

Nejdřív Kryl, pak brněnské ethno a Koller

TrutnOFF začal ve čtvrtek odpoledne tradiční bohoslužbou za čtyři dny míru a přátelství. Právě bohoslužby patří mezi „ochranné známky“ nejstarší přehlídky svého druhu u nás.

„Jedenadvacátého srpna uplynulo 56 let od momentu, kdy vojska Varšavské smlouvy vpadly do Československa. Proto bychom chtěli bohoslužbu spojit i se vzpomínkou na tuto událost a věnovat ji obětem ruské agrese na Ukrajině,“ uvedl kněz Církve československé husitské Juraj Duvala. Na úvod s kolegy zahrál píseň Karla Kryla.

Hudební program na hlavním pódiu otevřela brněnská ethno kapela Čankišou. Poprvé se amfiteátr výrazněji zaplnil při koncertu Davida Kollera, závěrečnou píseň Chci zas v tobě spát zpíval s bývalým frontmanem Lucie mnohasethlavý dav. Podobný úspěch měla i kapela MIG 21 s Jiřím Macháčkem.

„Já věděl, že je TrutnOFF nejlepší,“ pronesl Macháček do mikronu poté, co se mu povedlo diváky přimět k efektní mexické vlně. Večer zahrála první zahraniční skupina a jeden z headlinerů – američtí Flogging Molly.

Až do pondělního rána

Přehlídka s undergroundovými kořeny si letos připomíná výročí 40 let od prvního pokusu o nezávislý festival, který se datuje do října 1987. Ten, jak známo, dopadl neslavně. Policie akci v hospodě v nedalekých Starých Bukách rozehnala a Martina Věcheta zatkla. Letošní ročník je věnován Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, rockeru Shane MacGowanovi, nedávno zesnulému Karlu Schwarzenbergovi a básníku Pavlu Zajíčkovi.

V pátek na Bojišti zahraje například Tomáš Klus, Michal Prokop s kapelou Framus Five, Monkey Business nebo ukrajinská elektrofolková skupika Go_A. V sobotu kromě The Jesus and Mary Chain vystoupí britská punková legenda U. K. Subs, Flamengo či Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

Festival skončí v neděli, kdy se představí Michal Horák, November 2nd a detroitští tvrďáci Walls of Jericho. Celkem na festivalu zahraje 60 kapel. Kromě amfiteátru se hraje na dvou menších scénách. V Undergroundovém stanu Martin Jirouse a Poetickém stanu se zároveň uskuteční besedy s disidenty, novináři a historiky.