Trutnov za 118 milionů korun rozšířil domov seniorů o budovu s 34 lůžky

Třicetitisícový Trutnov dokončil rozšíření Domova pro seniory v ulici Rudolfa Frimla o budovu s kapacitou 34 lůžek. Do rozšířeného areálu město přestěhuje klienty ze zařízení v Dělnické ulici, celý domov tak bude na jednom místě. Investice do dnes otevřeného objektu činila 118 milionů korun. Z nich dotace od státu pokryla 80 milionů korun a dotace od kraje 20 milionů korun, uvedla radnice.
"Soustředění pobytové služby do areálu v ulici R. Frimla usnadní organizaci péče a každodenní provoz. Nová a stávající budova budou sloužit celkem 130 klientům. V budoucnu je má propojit spojovací krček, který výrazně usnadní provoz," uvedla radnice. Dosavadní kapacita domova seniorů na dvou místech činila 127 lůžek.
V novém čtyřpodlažním objektu je 24 jednolůžkových a pět dvoulůžkových pokojů. V budově jsou také ošetřovny, sesterna, zázemí pro pečovatele, kanceláře, sklady a technické místnosti. Objekt v Dělnické ulici chce radnice využít pro jinou sociální službu.
Do domovů pro seniory investují i další města a kraj. Nový Bydžov na Hradecku letos otevřel domov pro seniory s kapacitou 51 lůžek za 218 milionů korun. Kraj vybudoval ve Vrchlabí na Trutnovsku domov pro seniory se zvláštním režimem. Letos dokončená novostavba za více než 200 milionů korun bez DPH má 34 lůžek pro klienty s psychiatrickým onemocněním. Letos zahájil provoz opravený a rozšířený domov pro seniory v Libošovicích na Jičínsku.