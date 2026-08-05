Trutnov zabezpečí svah nad areálem Na Lukách za 13 milionů korun

Město Trutnov zahájilo sanaci nestabilního skalního svahu nad sportovišti Na Lukách. Cílem prací je dlouhodobě zabezpečit lokalitu v blízkosti zimního i fotbalového stadionu před nekontrolovaným sesuvem hornin. Práce skončí nejpozději na jaře příštího roku a provoz sportovišť omezí minimálně. ČTK o tom informovala mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová. Na projekt v hodnotě 13 milionů korun získalo město téměř desetimilionovou dotaci.
"Radnice se stavem skalní stěny zabývá od roku 2024, kdy se na běžecký ovál zřítila část skály. Následovala první bezpečnostní opatření, odstranění rizikové vegetace a příprava dlouhodobého řešení," uvedla Ščudlová.
Práce na komplexním zabezpečení svahu radnice zahájila po posouzení geologie masivu, zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení.
"Sportoviště denně využívají mladí sportovci, sportovní kluby i veřejnost. Jejich bezpečí je pro nás zásadní. Po důkladné přípravě projektu se nám podařilo získat téměř desetimilionovou dotaci, díky níž můžeme přistoupit k dlouhodobému a komplexnímu zabezpečení skalního svahu," řekl starosta Michal Rosa (ODS).
Odborná firma nejprve odstraní uvolněné bloky a nestabilní vrstvy suti, poté plochu zafixuje ocelovými sítěmi, které ukotví speciálními tyčemi. Spodní část svahu po celé délce doplní zádržné ploty, zatímco nad garážemi vyroste 12 metrů dlouhá opěrná stěna. "K posílení celkové odolnosti vůči klimatickým vlivům přispěje také řízené odvodnění a zpevnění koruny masivu pomocí speciálních rohoží a zatravnění, což zabrání dalšímu narušování skály," uvedla Ščudlová.
Práce začaly nad fotbalovým stadionem a budou postupovat k fotbalové tribuně i k zimnímu stadionu. Všechna dotčená sportoviště zůstanou po celou dobu sanace v provozu.
Areál Na Lukách je hlavním sportovištěm třicetitisícového města a širšího regionu. Kromě atletického stadionu jsou v komplexu zimní stadion, fotbalový stadion, krytý bazén, tenisové kurty a venkovní koupaliště.