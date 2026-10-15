Trutnovská Galerie UFFO představí tvorbu malíře Jiřího Šorma

Galerie UFFO v centru Trutnova představí tvorbu malíře Jiřího Šorma. Výstava nazvaná Na cestě začne 20. října v 17:00 a potrvá do 30. listopadu, sdělili dnes ČTK zástupci galerie. Výstava podle nich není klasickým cestopisem převedeným do malby, ale zprávou o neustálém pohybu, například mezi kontinenty, kulturami, figurací a abstrakcí či řádem a živlem.
"Jiří Šorm nepracuje s cestováním jako s jednoduchým zdrojem exotických motivů. Zkušenosti ze vzdálených míst nechává postupně proměňovat v barvu, gesto, rytmus a symbol," uvedl kurátor Galerie UFFO Jan Kunze.
V Šormových obrazech se podle něj prolínají vzpomínky na konkrétní krajiny a kultury s obecnějšími otázkami vztahu člověka k přírodě, mýtu a světu, který jej přesahuje.
"Autor si ze svých cest nepřiváží obrazy vzdálených kultur, které by následně jednoduše přenášel na plátno. Mnohem více ho zajímá zkušenost, která v člověku po cestě zůstane. Jeho malba je živelná, barevná a fyzická, ale zároveň za ní cítíme zkušeného malíře, který velmi dobře pracuje s kompozicí a řádem," uvedl Kunze.
Galerie UFFO je součástí polyfunkčního kulturního prostoru, společenského centra UFFO Trutnov. Výstavní plocha se rozkládá na 300 metrech čtverečních.