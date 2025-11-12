Žena poslala statisíce v ručníku na údajnou expertizu, část peněz zachránila taxikářka

Autor:
  14:02aktualizováno  14:02
Na otřepaný trik falešné policistky o napadeném bankovním účtu naletěla seniorka z Trutnovska. Podvodnice ji po telefonu přesvědčila, aby vybrala svoje peníze a bankovky zabalené v ručníku poslala taxíkem do Prahy kvůli odběru otisků prstů. Poškozená tak přišla o 420 tisíc korun, odeslání dalších 300 tisíc zabránila duchapřítomná taxikářka.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kriminalisté se případem zabývají od úterka, kdy se na ně obrátila právě zmíněná taxikářka.

Vše začalo v pondělí kolem půl druhé odpoledne, kdy poškozené zazvonil telefon a na druhé straně se ozvala údajná policistka s tvrzením, že si na jméno seniorky chtěl někdo vzít úvěr.

Organizovaný zločin po telefonu. Nejsou to amatéři ze sklepa, říká kriminalista

„Podvodnice zaslala e‑mailem služební průkaz i informace o ‚podezřelém muži‘ a následně ženu přepojila na domnělou pracovnici České národní banky. Ta jí sdělila, že pro záchranu peněz musí vybrat všechny úspory a poslat je do Prahy taxislužbou, zabalené v ručníku a uložené v batohu. Bankovky prý budou použity k odebrání otisků prstů a poté vráceny,“ popsala mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Starší žena tedy šla do banky a vybrala 420 tisíc korun z jednoho účtu. Po celou dobu byla podvodnice na telefonu a radila jí, aby bankéřům řekla, že peníze potřebuje na rekonstrukci. Protože banka neměla dostatek hotovosti, dalších 300 tisíc korun jí připravila až na následující den.

„Doma žena podle instrukcí zabalila peníze do ručníku, vložila je na dno batohu a přikryla mikinami. Večer pak předala batoh objednanému taxikáři a za odvoz do Prahy zaplatila pět tisíc korun. Podvodnice jí následně sdělila, že peníze dorazily a že se druhý den vyřeší i zbytek,“ uvedla mluvčí.

K čemu mělo sloužit zabalení peněz, uložených v sáčcích už z banky, ještě do ručníku, policejní mluvčí netuší. „Tak zněly instrukce,“ řekla k tomu.

Drzí kyberšmejdi v telefonátu zastrašovali, vyděšená žena jim poslala milion

Ráno podvodnice seniorce znovu zavolala a scénář se opakoval, tentokrát se šťastným koncem. Kolem jedenácté hodiny přijela před dům poškozené ženy taxikářka, které se chování seniorky i telefonáty od objednavatele zdály podezřelé. Zaslechla totiž i pokyn z telefonu, že vše má vypadat jako zásilka pro vnuka. Kontaktovala proto policii, a zabránila tak dalšímu předání peněz.

„Mladé ženě patří velké poděkování, protože jí nebylo lhostejné počínání starší paní, poslechla svůj instinkt a pomohla tak odvrátit její neštěstí,“ řekla mluvčí.

Policie radí v případě takového telefonátu zachovat klid, neposkytovat své údaje, nepřevádět peníze, zapsat si detaily hovoru, kontaktovat banku i policii.

12. listopadu 2025

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pravý policista má plastový služební průkaz s fotografií, číslem průkazu a ochrannými prvky, podvodníci předkládají zfalšované kopie bez ochranných prvků.

„Policie nikdy nepožaduje převod peněz, výběr hotovosti ani přístupové údaje. Pravý policista vás nebude nutit k tajnosti ani vyhrožovat. Máte právo si ověřit policistu na lince 158. Pokud odmítá ověření, je to varovný signál. Policie komunikuje přes oficiální kanály jako datová schránka či úřední dopis, ne přes aplikace typu WhatsApp,“ podotkla mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Skuteč zahájí sanaci skládky po Velamosu, nejspíš obsahuje galvanické kaly

ilustrační snímek

Skuteč na Chrudimsku získala stoprocentní dotaci na likvidaci staré skládky po firmě Velamos. Výrobce jízdních kol vozil do lomu Horka nejspíš galvanické kaly...

12. listopadu 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Na letišti Líně u Plzně dokončila armáda oplocení areálu i studii zástavby

ilustrační snímek

Na záložním vojenském letišti Líně u Plzně, kde měla původně vzniknout továrna na výrobu baterií pro elektromobily, dokončila armáda oplocení areálu i studii...

12. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  13:45

Kvůli vandalismu zvýší Karlovy Vary dohled nad letním kinem

ilustrační snímek

Kvůli opakovanému vandalismu v letním kině v Karlových Varech posílí město kamerový systém a zvýší nad areálem dohled městské policie. ČTK to dnes řekl...

12. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Prodloužený víkend přinese komplikace. Předposlední letošní výluka metra potrvá 3 dny

Stanice metra I. P. Pavlova

Cestující pražského metra čeká o prodlouženém víkendu dopravní omezení. Od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 bude přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání...

12. listopadu 2025  15:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

12. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Za výbuch skladu munice podmínka. Stejný soudce policisty nejprve osvobodil

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.

Okresní soud v Teplicích napodruhé uznal vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v roce 2020 v Bílině. Uložil jim trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu...

12. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

12. listopadu 2025  15:12

Galerie v Náchodě ukáže obrazy inspirované fasádami i šperky ze stříbra

Šperk Petry Killarové

Dvě výstavy najednou otevře vernisáží v zámecké jízdárně v pátek 14. listopadu v 17 hodin Galerie výtvarného umění v Náchodě. Alžběta Říhová představí svou tvorbu inspirovanou architekturou a...

12. listopadu 2025  14:58

První "červený říjen" pro kryptoměny za sedm let. Tržní kapitalizace klesla o více než 6 %

12. listopadu 2025  14:54

OBRAZEM: Průvod plný lampionů, ale žádný sníh. Svatý Martin vyrazil na Vyšehrad

Tradiční svatomartinský lampionový průvod na Vyšehradě (11. listopadu 2025)

Svatého Martina v úterý po Vyšehradě doprovázel tradiční lampionový průvod pořádaný Skautským střediskem Maják Praha. V pět hodin přijel k purkrabství svatý Martin na koni a průvod se vydal po...

12. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vězení za znásilňování kolegy v kuka vozu platí, žalobkyně s podmínkou neuspěla

Okresní soud v Klatovech nepravomocně potrestal ročním vězením řidiče...

Za opakovaná znásilňování o generaci mladšího kolegy bude muset řidič popelářského vozu Jaroslav E. na rok nastoupit do vězení. Soud ve středu zamítl všechna odvolání třiapadesátiletého muže proti...

12. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Pomáháme obětem trestných činů, v Ostravě se uskutečnil křest nového manuálu

12. listopadu 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.