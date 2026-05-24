Trutnovský festival nového cirkusu Cirk-UFF nabídne desítky představení

V Trutnově bude od 3. do 7. června mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF. Program letošního 16. ročníku nabídne desítky představení, site-specific projektů, workshopů i doprovodných akcí, včetně venkovního programu. ČTK to řekl ředitel akce Libor Kasík. Festival označuje jako jednu z nejvýznamnějších akcí svého druhu ve střední Evropě. Loňský ročník za pět dní přilákal 10.000 až 15.000 lidí. Tisíce návštěvníků očekávají pořadatelé i letos.
"Program bude na třech zastřešených scénách, z toho jedna je ve společenském centru Uffo a dvě v šapitó. Součástí je také venkovní open-air program," řekl ČTK Kasík.
Festival zahájí Losers Cirque Company s inscenací Armagedon: Poslední derniéra. V dalších dnech se představí například Cirk La Putyka s projektem Hemžení na druhou, španělská Cia.Pakipaya, německý performer Felix Baumann nebo švýcarsko-český projekt Cie Pieds Perchés.
Hlavní hvězdou bude podle pořadatelů australský soubor Gravity & Other Myths s inscenací Ten Thousand Hours. "Silným kontrapunktem a zároveň důkazem dlouhodobé koncepční práce bude premiéra projektu Perfect Moment souboru CZirkidz Dance Company. Ten vznikl při trutnovské škole CZirkidz, vedené australskými lektory, a už nyní sklízí úspěchy na prestižních scénách, jako jsou Letní Letná nebo Jatka78," sdělil Kasík.
Česko-australská akrobatická škola CZirkidz otevřela v Trutnově v lednu 2024. Sídlo má v nedávno opravené budově kina Vesmír a v národním domě. Za projektem stojí trutnovské společenské centrum Uffo, které spolupracuje s akrobatickou školou CirKidz z australského Adelaide. Centrum Uffo je městská příspěvková organizace, spravuje kino Vesmír a organizuje ve městě kulturní akce včetně festivalu Cirk-Uff.
"Cirk-UFF dlouhodobě stojí na propojení světové špičky a systematické práce s novou generací. To, že vedle Gravity & Other Myths letos uvádíme premiéru souboru, který vyrostl přímo u nás, je pro nás obrovsky silný moment," sdělil Kasík.
Festival tradičně oživí i veřejný prostor třicetitisícového města. Na programu je festivalový průvod, open-air vystoupení, koncerty či interaktivní workshopy pro děti a dospělé. Významnou součástí je podle pořadatelů také zapojení mladé generace performerů prostřednictvím CZirkidz a spolupráce s Katedrou nonverbálního divadla Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU).