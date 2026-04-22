Turistické autobusy v Královéhradeckém kraji zahájí provoz 25. dubna

V sobotu 25. dubna v Královéhradeckém kraji znovu vyjedou turistické a cykloturistické linky veřejné dopravy. Ve stejný den začnou jezdit vybrané celoroční linky vybavené pro přepravu jízdních kol. Další část turistických linek Královéhradecký kraj nasadí od soboty 23. května, informoval dnes ČTK Dan Lechmann z hradeckého hejtmanství. Nabídka spojení do turisticky atraktivních oblastí kraje se tak významně rozšíří ve druhé polovině května.
"Turistické linky dlouhodobě patří mezi oblíbené služby veřejné dopravy v kraji. Na výlet pohodlně a bez starostí, to je hlavní myšlenka, se kterou turistické linky každoročně připravujeme. Chceme motivovat obyvatele i návštěvníky kraje, aby při svých výletech využívali veřejnou dopravu, která je komfortní, ekologická a dobře dostupná," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO).
Síť turistických linek pokrývá celé území Královéhradeckého kraje, spoje směřují například do Krkonoš, Orlických hor, Českého ráje, Kladského pomezí či na Broumovsko. "Nechybí ani přeshraniční spojení do Polska," uvedl Lechmann.
Dostupnost turistických linek z větších měst, jako jsou Hradec Králové, Trutnov či Náchod, je zajištěna díky návaznosti na pravidelné vlakové i autobusové linky. "Turistické linky tak vhodně doplňují celoroční dopravní obslužnost kraje," sdělil Lechmann.
Aktuální informace o turistických linkách, včetně jízdních řádů a tipů na výlety, lze nalézt na dopravním portálu veřejné dopravy Královéhradeckého kraje www.dopravakhk.cz. Spojení pro konkrétní cestu je také na na portálu www.idos.cz.