Turistický pochod z Lázní Bělohrad připomene 100 let od úmrtí spisovatele Raise

Turistickým pochodem si lidé v Lázních Bělohrad na Jičínsku dnes připomenou 100 let od úmrtí bělohradského rodáka, spisovatele Karla Václava Raise. Start pochodu nazvaného Raisovým Podzvičinskem bude z náměstí K. V. Raise z místa, kde stával spisovatelův rodný dům. Trasy pro pěší budou mít šest, deset a 27 kilometrů, uvedl za pořadatele Petr Hoška. Pochod je součástí letošních akcí připomínajících v Lázních Bělohrad spisovatelovo výročí.
"Účastníci se vydají krajinou, která výrazně ovlivnila život i tvorbu Karla Václava Raise," uvedl Hoška. Jedním z míst pochodu podle něj budou Byšičky s kostelem sv. Petra a Pavla, který bude při příležitosti pochodu mimořádně otevřený.
Turisté budou moci v Lázních Bělohrad navštívit i výstavu o Raisovi v Bělohradské sýpce. Výstava, která začala 9. července a trvá do 31. října, ukazuje texty, ilustrace i artefakty včetně modelu Raisova rodného domu a digitalizovaného modelu Lázní Bělohrad. Autoři výstavy představují Raise jako stále aktuálního autora, jehož četba může být zábavná a obohacující i v současnosti.
Rais, který se narodil v roce 1859 a je nejvýznamnějším bělohradským rodákem, uměl vykreslit povahu literárních hrdinů, používat přímou řeč a dialog. Čtenářům přiblížil osudy českého venkova v éře národního obrození i v době pozdější, a zejména poslání tehdejších kantorů a kněží.
K Raisovým nejznámějším románům patří kromě Zapadlých vlastenců a Západu také úsměvný Pantáta Bezoušek. Jeho díla zpopularizovala i jejich zfilmovaná podoba s Jaroslavem Vojtou v hlavní roli. Zapadlí vlastenci se stali i nedílnou součástí diktátů z českého jazyka.