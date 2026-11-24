Důležitá regionální silnice II/305 v úseku mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí na Rychnovsku je opět průjezdná. Mimo provoz byla od loňského jara kvůli výměně mostů přes záplavovou oblast řeky Orlice a dalším úpravám. Silnice je v režimu předčasného užívání. ČTK to dnes řekl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Investorem je kraj, který projekt částečně platí z evropského dotačního programu IROP. Celková investice činí přes 233 milionů korun.
"Provoz začal v režimu předčasného užívání v pondělí 23. listopadu v podvečer a zhotovitel bude pokračovat v dokončovacích pracích. Řidiči by proto měli v dotčeném úseku nadále věnovat zvýšenou pozornost případným přechodným dopravním opatřením. Stavební práce budou kompletní do konce května 2027," sdělil Lechmann.
Pro obyvatele Albrechtic a okolních obcí byla uzavírka silnice komplikací. Aby se dostali autem do Týniště, zajeli si téměř 20 kilometrů.
"Stavba přináší výrazné zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu. V zastavěné části Týniště nad Orlicí je komunikace doplněna o vyhrazený prostor pro cyklisty a vyvýšený pás pro pěší a cyklisty. Součástí projektu je celkem 466 metrů navazujících úprav pro cyklistickou dopravu," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Projekt musel zohlednit také přírodní hodnoty území. Přeložka prochází evropsky významnou lokalitou Orlice a Labe, která je součástí soustavy chráněných území Natura 2000.
Přeložka silnice II/305 měří 513 metrů a opravená vozovka v Albrechticích nad Orlicí 197 metrů. Celková délka úseku tak činí 710 metrů. Součástí stavby je také odvodnění, úpravy navazujících komunikací, inženýrských sítí a veřejného osvětlení.
"Jednou z technicky nejnáročnějších částí stavby byla výstavba čtyř nových mostních objektů o celkové délce přes 232 metrů. Nejvýznamnějším z nich je třípolový most přes řeku Orlici o délce 60 metrů. Další tři mosty překonávají údolní nivu a záplavové území řeky," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO).
Nová trasa byla navržena tak, aby se zlepšila propustnost záplavového území. Úpravy zahrnují také částečné odstranění původního silničního násypu a výškové přizpůsobení komunikace hladině stoleté vody, uvedli zástupci kraje.
Investorem stavby je Královéhradecký kraj, zhotovitelem společnost PORR. Vysoutěžená cena stavebních prací činí 229,05 milionu korun včetně DPH, zbytek nákladů jsou práce navíc.
Kraj spravuje zhruba 3300 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Na jejich opravy pro letošní rok vyčlenil rekordních 1,936 miliardy korun včetně DPH. Kraj financuje dopravní stavby z více zdrojů.